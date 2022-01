Coni Molise, tra bilanci e pandemia: “Decisivi i fondi Pnrr e il Piano triennale regionale”

Non c’è dubbio: lo sport ha risentito e sta continuando a risentire in maniera concreta, in molti casi irreversibile, della pandemia. Il covid ha azzerato le certezze, moltiplicato i problemi e messo in crisi società e associazioni sportive. Nonostante questo, sul territorio si sono stretti i denti e si è cercato di andare avanti, rispettando le restrizioni e le regole ferree imposte.

Il Coni Molise, che da quasi un anno ha cambiato presidente e Consiglio direttivo, accoglie con favore l’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni sulle nuove disposizioni per l’attività sportiva, con la ripresa dei campionati ed il rinvio delle gare quando il numero dei positivi di un club risulta superiore al 35% del gruppo squadra. Nello specifico, previsti la sorveglianza della squadra e l’utilizzo di tamponi. I contatti ad alto rischio vengono sottoposti a test antigenico quotidianamente per almeno cinque giorni e c’è l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 in tutti i contesti in cui non viene effettuata attività sportiva. Va comunque effettuato un test antigenico con esito negativo 4 ore prima della gara.

Il 2021 è stato per lo sport italiano un anno sensazionale sia a livello nazionale che in ambito nazionale basta ricordare le vittorie ottenute nel calcio e nella pallavolo maschile e femminile, nel tennis con la finale di Wimbledon con Berrettini e nel Mondiale crono di ciclismo con Ganna, per arrivare agli splendidi risultati alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi con una vera e propria valanga di medaglie.

“Per il 2022 l’asticella si è alzata parecchio – sottolinea il presidente Vincenzo D’Angelo – ma c’è un grande e importante obiettivo da raggiungere: la legge nazionale sullo sport deve necessariamente essere rivista e il Coni deve tornare ad essere il centro e il punto di riferimento dello sport italiano, dalla base fino alle medaglie olimpiche”.

In effetti, prosegue, “la diatriba con Sport e Salute, che è nata negli anni precedenti, sta creando caos e confusione, non è chiaro dove arriva l’una e dove si ferma l’altra, quali siano esattamente ambiti e competenze di entrambe. Questo potrebbe portare ad una crisi che sconteremo alle prossime Olimpiadi di Parigi o nelle successive del 2028. Se ne sta discutendo anche in Conferenza Stato Regioni dove è stato chiesto appunto un chiarimento sulla cosa”.

Per quanto concerne l’ambito regionale, sarà importantissimo cogliere le opportunità che verranno dal Pnrr, in particolare sul tema dell’edilizia scolastica sportiva. Il nuovo bando, che scade il 28 febbraio 2022, prevede la realizzazione o la ristrutturazione di palestre scolastiche che, successivamente alla realizzazione, devono obbligatoriamente essere destinate anche alle società sportive.

“Purtroppo negli ultimi mesi tanti dirigenti scolastici hanno dovuto o voluto chiudere le proprie palestre a causa della pandemia e questo ha messo in crisi tante associazioni che si sono viste privare dei luoghi dove fare attività di base con i propri bimbi. E’ quindi importante che i Comuni partecipino al Bando del Pnrr così da poter accedere ai fondi per la ristrutturazione degli impianti sportivi scolastici. Il Coni Molise mette a disposizione dei sindaci, gratuitamente, i propri tecnici che possano guidarli nelle fasi di progettazione per la parte sportiva” ricorda D’Angelo.

Mentre “a livello regionale aspettiamo ancora dalla Regione il rinnovo del Piano triennale dello Sport 2022/2024, unica boccata d’ossigeno per le nostre Asd e Ssd in questa fase così delicata e soprattutto dopo quest’ultimo blocco delle attività di base dovuto all’innalzamento della curva pandemica e i danni cominciano ad essere evidenti: mancate affiliazioni alle proprie federazioni o enti, perché prive del sostegno economico derivato dagli introiti dei corsi che fanno con i bimbi”.

Il 2022 si presenta come un anno ricco di iniziative per il Coni Molise; appena la situazione Covid tenderà a migliorare partiranno i due progetti in collaborazione con i Comuni che hanno aderito: ‘Anni in Movimento’ destinato allo sport della terza età e ‘Mio Amico Sport’ per la scuola dell’infanzia. Hanno già aderito al primo progetto circa 30 Comuni e 20 al secondo ma le adesioni continuano ad arrivare anche in questi giorni. A breve partiranno anche i Centri CONI ai quali hanno aderito 23 Asd per un totale di 12 Centri Coni (9 sulla provincia di CB e 3 su quella di IS): un risultato mai visto e anche inaspettato visto il periodo, ma che fa capire chiaramente che la strada intrapresa dal Coni Molise è quella giusta.

La nuova dirigenza del Coni Molise sta portando avanti la realizzazione dei punti previsti dal programma elettorale e il prossimo passaggio sarà la creazione di un Infopoint per dare un servizio di assistenza alle associazioni sia per le progettualità sia per l’ottenimento di risorse rese disponibili da Enti pubblici, sia per informazioni sulle costituzioni di società, affiliazioni ecc. e per i Comuni per i progetti di impiantistica sportiva (edilizia sportiva scolastica prevista nel Pnrr Istruzione).

E’ in corso una collaborazione fattiva con il Convitto “M. Pagano” per l’organizzazione delle Convittiadi che si svolgeranno per la prima volta in Molise. Grazie a questa sinergia che si è creata tra il Coni Molise e il rettore del Convitto Rossella Gianfagna, arriveranno a Campobasso un migliaio tra atleti accompagnatori e genitori a riempire le nostre strutture ricettive e ad ammirare il nostro territorio.

Tra le tante attività organizzate in questo primo anno della Scuola Regionale dello Sport si ricorda l’attivazione di alcuni webinar, tra questi quello relativo allo ‘Stretching’ con 150 iscritti al punto che è stato necessario replicare a causa delle tante richieste arrivate, un secondo webinar sul tema del ‘Riscaldamento’ è andato sold out in sole tre ore e sono arrivate molte richieste per replicarlo, infine il webinar sulle ‘Dinamiche respiratorie nello sport’. Rimane in serbo il corso per Tecnico di 1 livello che verrà realizzato non appena la situazione dei contagi calerà e consentirà di poterlo svolgere in presenza.