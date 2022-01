Come cambiare fornitore di luce e gas?

Da ormai alcuni anni, in Italia coesistono i fornitori di energia elettrica e di gas del mercato libero con quelli del mercato di maggior tutela. Ciò permette ai clienti di scegliere la loro fornitura in base alle condizioni contrattuali maggiormente vantaggiose e confacenti alle proprie necessità quotidiane di consumo. Pertanto, è possibile cambiare fornitore energetico in qualsiasi momento semplicemente sottoscrivendo una nuova offerta con un altro fornitore. Infatti, è quest’ultimo che deve occuparsi di tutte le questioni tecnico-burocratiche con il vecchio fornitore, evitando che tali oneri possano gravare sul nuovo cliente.

Scegliere il nuovo fornitore

La prima cosa da fare per cambiare fornitore di energia elettrica o di gas è ovviamente scegliere una nuova compagnia con la quale stipulare il contratto. Per far ciò, è possibile effettuare dei preventivi online e comparare le offerte. Tuttavia, non bisogna dimenticare di leggere le informazioni che si possono reperire online, come le recensioni su Iren e sugli altri fornitori. In questo modo, è possibile avere una panoramica utile non solo sui costi ma anche sulla chiarezza del contratto e sulla capacità dell’assistenza di rispondere tempestivamente alle richieste dei clienti.

I documenti necessari

Per cambiare fornitore è necessario avere, all’atto della richiesta, alcuni documenti. In primo luogo, occorre un documento di identità ed un codice fiscale valido; la bolletta del fornitore precedente, e il codice IBAN nel caso si volesse optare per la domiciliazione bancaria delle bollette. Bisogna comunicare anche dei codici: il POD per l’energia elettrica ed il PDR per il gas. Nel primo caso, si tratta di un codice alfanumerico che indica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione e un edificio. Per ricavarlo, basta leggere la parte relativa ai dati fornitura della bolletta, oppure visualizzarlo sul contatore. Si tratta di una combinazione che inizia con “IT”. Il PDR è un codice simile, che identifica il punto di riconsegna del gas. Anche in questo caso può essere facilmente individuato sulla bolletta.

Quanto costa cambiare fornitore?

Cambiare il fornitore dell’energia elettrica o del gas non ha costi per gli operatori presenti sul mercato libero, ed in genere l’attivazione è gratis. Tuttavia, il fornitore potrebbe richiedere di corrispondere una somma a titolo cauzionale. Nel caso del mercato tutelato, il deposito è espressamente previsto dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) e non può superare gli 11,5 per kW in caso di utenze domestiche. Invece, per la fornitura di gas, l’importo è variabile a seconda dei consumi. Si parte da 30 euro per consumi fino a 500 Smc/anno fino ad arrivare a 300 euro fino a 5.000 Smc/anno. In caso di consumi superiori, il deposito cauzionale ammonta ad una mensilità secondo quanto previsto dal contratto. Tuttavia, domiciliando il pagamento della bolletta sul conto corrente bancario, postale o in caso di pagamenti mediante carta di credito, il deposito cauzionale non può essere richiesto. In ogni caso, la somma in questione deve essere restituita al cliente entro 30 giorni dalla cessazione del contratto di fornitura.

Quanto tempo è necessario per cambiare fornitore?

In genere, le tempistiche che intercorrono tra la richiesta e l’effettivo cambio di fornitore, oscillano tra i 30 ed i 60 giorni. I tempi dipendono dal tipo di richiesta (se fornitura domestica o non) e dal periodo nel quale viene sottoscritto il contratto. In ogni caso, in questo periodo di tempo, il servizio non viene interrotto. Prima di concludere il passaggio da un fornitore all’altro, in caso di energia elettrica, il distributore provvede ad effettuare l’ultima lettura del contatore in modo da fornire i dati sia al vecchio fornitore che al nuovo, in modo da permettere al fornitore precedente di stabilire l’esatto ammontare che il cliente deve saldare (la cosiddetta fattura di chiusura).