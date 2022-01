Classi in Dad, ad oggi sono meno del 7%. Ma il Molise ha il dato più alto: 13.7%

Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, in audizione alla Camera dei Deputati, ha fornito i dati aggiornati a oggi alle 12, regione per regione, rispetto alle scuole e alla percentuale di classi in Dad. Mediamente il 93,4% delle classi è in didattica in presenza, e di queste poco più del 13% con attività integrata per singoli studenti costretti, per positività o quarantena, a seguire le lezioni a distanza.

Le classi in Dad sono dunque il 6,6%, in numero assoluto poco più di 20 mila in tutta Italia. Gli studenti per l’88,4%, nel momento cui la fotografia si riferisce, erano in classe.

Dal dettaglio regionale viene fuori però che proprio il Molise ha la percentuale di classi in dad e di sezioni in quarantena maggiore rispetto alle altre regioni d’Italia. Parliamo del 13,7% che tradotto in numeri equivale a 281 classi, delle complessive 2053 che hanno partecipato alla rilevazione.

Nessun’altra regione mostra un dato percentuale a due cifre ma è pur vero che potrebbe trattarsi di una questione meramente statistica, un effetto conseguente ai nostri piccoli numeri e al campione considerato.

Questa nel dettaglio la situazione, regione per regione, rispetto alla percentuale di classi in presenza. Una situazione – a detta anche del Ministro – molto differenziata.

Piemonte 89,4%

Lombardia 88%

Veneto 87,8%

Friuli-Venezia Giulia 90,7%

Liguria 87,1%

Emilia-Romagna 87%

Toscana 89%

Umbria 89,6%

Marche 87,5%

Lazio 89%

Abruzzo 89,7%

Molise 82,7%

Campania 90,2%

Puglia 90%

Basilicata 86,8%

Calabria 86,8%

Sicilia 83,9%

Sardegna 91,5%