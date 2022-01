In riferimento alle dichiarazioni dell’ex consigliere comunale Mario Orlando è bene ricordare al signore in questione che l’immobilismo da lui paventato è attribuibile solo esclusivamente ad una delle tante società di project financing portate dall’amministrazione da lui rappresentata e che, ad oggi, ancora non fornisce all’amministrazione la relativa documentazione necessaria a chiarimento di quanto richiesto da parte degli uffici competenti.

Forse l’ex consigliere finge di non ricordare che grazie al suo profuso impegno in qualità di presidente della commissione Lavori Pubblici, i cittadini di Termoli dovranno pagare in futuro un semplice loculo che oggi costa circa 2300 euro, circa 4000 euro per cui, più di parlare di degna sepoltura a questi prezzi, si può parlare di nobile sepoltura consentita a pochi privilegiati vista la profonda crisi che imperversa in tutte le fasce sociali del Paese.

Per cui è del tutto evidente che nell’interesse della collettività, l’amministrazione comunale abbia il diritto di comprendere fino in fondo se si facciano gli interessi dei cittadini oppure gli interessi degli interessati.