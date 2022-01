Cianciosi Soluzioni Edili spegne 40 candeline, un messaggio speciale di auguri

Ci hai insegnato a mettere il cuore in tutto ciò che facciamo…a ripetere che un obiettivo, se possiamo sognarlo, possiamo anche raggiungerlo. E che il valore di un uomo non si misura nei momenti di agio e benessere, ma in quelli dove affronta sfide ed avversità.

“L’esempio non è la cosa che influisce sugli altri. È l’unica cosa”

Gli obiettivi che hai raggiunto oggi sono le tue imprese impossibili di ieri

Ti auguriamo il meglio

Con affetto

Il tuo staff

Questo il messaggio di auguri che i dipendenti di Dante Cianciosi gli hanno riservato oggi, un giorno speciale per l’azienda che si trova nel Nucleo Industriale di Termoli, una delle realtà imprenditoriali più solide e di maggiore successo del territorio. La storia di Dante Cianciosi, che nel 1992 ha aperto a Campomarino per poi trasferirsi a Termoli, in un mercato più grande, è una storia di sfide, coraggio, sacrifici e emozioni. A Dante e al suo staff gli auguri da parte della redazione di Primonumero.it.