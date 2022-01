Che cos’è un indirizzo IP ?

L’IP è un indirizzo virtuale (Internet Protocol Address) costituito da un codice numerico. Viene utilizzato da tutti i dispositivi connessi alla Rete (PC, server, modem, stampanti), nonché per lo scambio interno di informazioni (device connessi alla medesima rete privata). L’indirizzo IP, pertanto, serve per assicurare una trasmissione corretta delle informazioni sensibili tra una macchina e l’altra. Ma quanti tipi di IP esistono e quali sono i loro impieghi principali?



IPv4 e IPv6

Gli indirizzi IP indicati con la sigla IPv4 appartengono alla versione standard, formata da 4 gruppi di numeri. IPv6, invece, è la sigla che fa riferimento agli IP più recenti, formati da 8 gruppi di numeri (ciascuno composto da 4 cifre esadecimali). Ma perché è stato creato l’IPv6 se lo standard precedente funziona ancora alla perfezione? Il timore era legato alla possibilità che le combinazioni numeriche potessero esaurirsi; al contrario, IPv6 consente la creazione di un numero infinito di IP, eliminando tale problema.



IP statico e dinamico

Gli indirizzi IP statici sono i più diffusi e vengono utilizzati per la navigazione online. Quando un utente accede al web usa un indirizzo IP casuale, assegnatogli dal suo Internet Service Provider (ISP). L’IP viene modificato regolarmente (ogni 24 ore e al termine di ciascuna sessione di navigazione). Gli IP statici vengono usati soprattutto nelle LAN (le reti private locali) per comunicare con le stampanti e gli altri dispositivi collegati alla stessa rete. Gli IP dinamici, invece, migliorano la protezione della privacy dell’utente e vengono usati quando ci si connette alle reti pubbliche.



In che modo risalire al proprio indirizzo IP?

Uno dei quesiti più frequenti é: come faccio a individuare il mio ip? Per risalire all’IP locale di un qualsiasi device connesso alla rete è necessario accedere al prompt dei comandi di Windows e digitare la parola “ipconfig”. A quel punto, il sistema restituirà diverse informazioni utili, tra cui l’IP utilizzato dal PC. Per aprire il prompt dei comandi basta usare la combinazione “Windows + R”, quindi digitare “cmd”. Chi utilizza un Mac, invece, non dovrà fare altro che accedere alla sezione “Preferenze di Sistema”, quindi fare clic su “Network”. Per individuare un IP pubblico, invece, bisogna usare tool quali “What is my IP Address”, “IP2Location”, “IP Fingerprints”, “What is my IP” e “Find IP Address”.