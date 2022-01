Nona sconfitta consecutiva per la Chaminade Campobasso che paga un brutto primo tempo. La Diaz Bisceglie passa allo Sturzo 3-1. Partono forte gli ospiti: controllo e tiro di Sasso, Di Camillo manda in angolo. Dal corner successivo non è precisa la conclusione di Pedone, ma la sfera arriva a Da Rocha, il palo salva i padroni di casa. Questo il preludio al goal: la conclusione defilata di Da Rocha supera Di Camillo. La Chaminade risponde con Pescolla, ma la sfera non si abbassa e si spegne sul fondo. Al 13esimo gli ospiti raddoppiano con il tapin vincente di Cassanelli che risolve nel migliore dei modi un’azione confusa in area. Pescolla allarga per Petrella, il numero uno dei pugliesi Giannantonio si salva. Concreta la Diaz che riesce a capitalizzare al meglio con Oliveira, conclusione centrale che vale il 3-0. La ripresa si apre con il palo di Salvatore. La Chaminade torna in campo con un piglio diverso. Funziona l’asse Pescolla – Oriente, Giannantonio devia in angolo la conclusione del capitano dei rossoblù. A nove minuti dalla sirena l’arbitro Crincoli vede delle irregolarità tra de Da Rocha e Fieramosca, cartellino rosso per entrambi. A sette minuti dalla fine Pescolla in campo come quinto di movimento per cercare di riaprire il match. Oriente serve Petrella, conclusione forte che si insacca sotto la traversa per l’1-3 che chiude anche il match. Resta complicata la situazione in classifica della Chaminade, ancora ultima in classifica. Il prossimo fine settimana scontro diretto in chiave salvezza in casa del Mirto.

TABELLINO

CHAMINADE – DIAZ BISCEGLIE (0-3) 1-3

CHAMINADE: D’Alauro, Di Camillo, Passarelli, Bozza L., Salvatore, Petrella, Vaino, De Nisco, Fieramosca, Mancini, Oriente, Pescolla . Allenatore: Cavaliere

DIAZ BISCEGLIE: Di Benedetto A., Sasso, Pedone, Monterisi, Caggianelli, Oliveira Moreira, Sellak, Giannantonio Molitor, Cassanelli, Divincenzo, Di Benedetto N., Da Rocha Nunes. Allenatore: Capurso

Arbiti: Pubblico Sez. Roma 1 e Crincoli Sez. Termoli. Cronometrista: Gizzi Sez. Termoli

Reti: 4 Da Rocha (DB), 13″15 Cassanelli (DB), 18″30 Oliveira (DB) , 16″25 Petrella (CCB)

Falli: 1 tempo 4-4, 2 tempo 5-1

Tiri liberi: 1 tempo 0-0, 2 tempo 0-0

Note: amm. Caggianelli (DB), espulso Da Rocha (DB), espulso Fieramosca (CCB), amm. De Nisco (CCB)