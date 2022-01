carte di pagamento: tipologia e peculiarità

Le carte di pagamento non sono tutte uguali: se ne possono trovare di diversi tipi in circolazione, e vale la pena di conoscere nel dettaglio le caratteristiche di ognuna. Solo essendo consapevoli delle peculiarità dei diversi strumenti di pagamento a disposizione, infatti, si può essere certi di individuare e utilizzare la carta più in linea con i propri bisogni. Ma che cosa sono le carte di credito? Esse rientrano nel novero degli strumenti di pagamento: sono, dunque, tessere grazie a cui è possibile eseguire pagamenti sia nei punti vendita fisici che negli shop online. Si dice che una carta di credito fa parte di un determinato circuito: ciò vuol dire che la si può usare solo per alcune banche o per alcuni esercizi commerciali che la accettano. Pagobancomat, American Express, Visa e Mastercard sono i circuiti di pagamento più importanti del settore.

Non solo carte di credito

Le carte di credito, pertanto, rappresentano solo una delle tante tipologie di strumenti di pagamento fra cui si può scegliere. Tra gli altri ci sono anche le carte revolving, le carte di debito e le carte prepagate, che hanno il pregio di poter essere utilizzate anche dai minori di 18 anni. Su questo sito puoi leggere le caratteristiche e le recensioni di oltre 100 carte di pagamento: trovi molte informazioni utili per approfondire le tue conoscenze. È bene tener presente, poi, che al giorno d’oggi esistono anche strumenti innovativi, come per esempio le app e le carte virtuali.

Come scegliere lo strumento di pagamento

Ciascuna carta ha caratteristiche ben precise, da valutare in funzione delle esigenze che ci si propone di soddisfare. Questo discorso vale anche in funzione dei costi da affrontare. Nel caso di una carta prepagata, per esempio, è necessario badare al costo della ricarica, mentre nel caso di una carta di credito un aspetto da non sottovalutare è quello del canone annuo. Tutti gli strumenti di pagamento hanno come denominatore comune le tutele di cui fruiscono: si tratta delle norme della direttiva sui servizi di pagamento, che sono state recepite quattro anni fa nel nostro Paese e che si applicano anche ai pagamenti che vengono effettuati con lo smartphone e, dunque, alle carte virtuali o dematerializzate.

Che cosa sono le carte di debito

Nella maggior parte dei casi, le carte di debito sono collegate a un conto corrente specifico. Stiamo parlando, infatti, di carte che in genere i clienti ottengono nel momento in cui viene aperto un rapporto di conto corrente. Sono due i circuiti della carta: quello nazionale è Bancomat o Pagobancomat, mentre quello internazionale è Mastercard, Visa Electron, Visa Pay o Maestro. In tutti i casi, una carta di debito offre l’opportunità di prelevare denaro in contanti dagli ATM, cioè gli sportelli automatici degli istituti di credito. In genere se si preleva a uno sportello della propria banca non si paga nulla, mentre se lo si fa a uno sportello di un istituto di credito differente è prevista una commissione, di solito pari a 2 euro.

Guida all’utilizzo di una carta di debito

Si può ricorrere alle carte di debito anche per effettuare pagamenti in negozio, e a volte online. In questo secondo caso, però, le carte devono essere abilitate allo scopo, ed essere del circuito Visa o Mastercard. La peculiarità più significativa di una carta di debito riguarda gli addebiti immediati. Di conseguenza, se si spende di più rispetto alla giacenza di conto, l’operazione non può essere autorizzata o si finisce in rosso. Tutte le carte di debito prevedono un plafond di spesa su base mensile, vale a dire un importo massimo da non superare per i prelievi o per i pagamenti. Per essere più precisi, ci sono un plafond per il circuito internazionale e uno per quello nazionale.

Qual è la carta di debito migliore

Non ha senso suggerire come trovare la carta di debito migliore, dal momento che essa è collegata al conto corrente. Questo vuol dire che non la si può scegliere liberamente, proprio perché rientra nel pacchetto che viene proposto dalla banca. Ciò non toglie che sia comunque utile conoscere i costi da affrontare, e per questo ci si può servire delle informazioni che sono riportate sui documenti informativi dei vari istituti di credito. Ci si deve focalizzare, nello specifico, sulle commissioni che vengono applicate per i prelievi e i pagamenti che si effettuano nei Paesi in cui non c’è l’euro e sui costi di emissione della carta. È bene conoscere anche quanto si spende per prelevare denaro in contanti dagli sportelli di banche diverse e qual è il canone annuo. Nel caso in cui ci si renda conto di avere a che fare con una carta che fa spendere troppo, vale la pena di pensare a cambiare conto e banca, approfittando della portabilità semplice che garantisce la conclusione delle operazioni nel giro di 12 giorni lavorativi.