Capitale europea della Gioventù 2022, Tirana ‘chiama’ Montecilfone

Sarà Tirana la Capitale europea della Gioventù per l’anno in corso. E al Comune arbereshe di Montecilfone è già arrivato l’invito a partecipare, includendo i giovani in una serie di attività.

“È un grande piacere per me condividere con voi – così la missiva arrivata nel Comune del Basso Molise – la notizia che quest’anno celebriamo Tirana come capitale europea della gioventù 2022. Nel 2019 la nostra città ha ricevuto questo titolo dal Forum europeo della gioventù e siamo tutti orgogliosamente impegnati a offrire i nostri giovani un’opportunità unica per mostrare il loro potenziale e la vitalità che li caratterizza in una serie di attività volte a portare una nuova prospettiva giovanile in tutti gli aspetti della vita cittadina.

Saremo quindi lieti di invitare il vostro comune a unirsi a noi quest’anno a Tirana e ad essere coinvolti nel nostro calendario di attività. I giovani arbereshe potrebbero voler sfruttare questa opportunità per dispiegare la loro specificità e, quindi, mostrare il ricco patrimonio culturale: dalla lingua ai riti religiosi fino alle arti e alla gastronomia. Il Comune di Tirana è lieto di offrire il proprio supporto nella realizzazione delle iniziative proposte e di fornire gratuitamente anche spazi interni ed esterni a vostro piacimento. Attendo fiducioso le vostre proposte e saremo più che lieti di offrire ai nostri giovani l’opportunità di imparare dalle esperienze dei loro compagni arbereshe”.

(foto di Wikipedia)