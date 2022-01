Elenco in aggiornamento

Sono ore frenetiche di riunioni, confronti in municipio e pressing sulla Presidenza della giunta regionale per una decisione univoca relativa alle scuole del Molise, dove si rientra in classe il 10 gennaio così come nel resto del Paese. Il governatore Donato Toma non firmerà alcuna ordinanza in merito: la decisione su eventuali ordinanze restrittive spetta ai sindaci e alcuni lo hanno già fatto. I primi a decidere in tal senso sono stati i sindaci di Trivento e Campobasso. Intanto si susseguono in queste ore gli screening sulla popolazione studentesca in numerosi comuni del Molise.

In alcune delle principali città del Molise – che sono anche quelle, naturalmente, con il numero assoluto maggiore di contagi – ma anche nei piccoli centri la scuola in presenza non ricomincerà il 10 gennaio, come ha stabilito il Governo e come hanno concordato, d’intesa, i vari Governatori delle Regioni.

CAMPOBASSO HA DECISO PER IL RINVIO FINO AL 15

TERMOLI, DAD PER TUTTE LE SCUOLE ‘INFERIORI’ FINO AL 15

Questa la comunicazione dell’Amministrazione Roberti: “La situazione epidemiologica in atto lascia prevedere un aumento dei contagi soprattutto tra le fasce giovanili della popolazione. Considerato che da pochi giorni è attiva la campagna vaccinale per le fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, si comunica che il sindaco di Termoli Francesco Roberti firmerà una ordinanza che prevede la sospensione della didattica in presenza per le scuole primarie e secondarie di primo grado degli istituti comprensivi della città inclusi gli istituti parificati.

La medesima sospensione sarà valida anche per le scuole dell’infanzia, per gli asili nido comunali, i parificati e gli asili nido privati.

La sospensione della didattica in presenza è disposta dal 10 gennaio al 15 gennaio (compreso). Seguirà l’ordinanza”.

ISERNIA: PROBABILE CHE NON CI SARà CHIUSURA

Per quanto riguarda Isernia, il sindaco Piero Castrataro per il momento non chiuderà le scuole in presenza. È in corso oggi nella cittadina pentra lo screening di massa sulla popolazione studentesca e da fonti municipali si apprende che, qualora dovessero emergere numeri preoccupanti e fuori controllo relativamente alla positività dei ragazzi, entro il fine settimana si potrebbe valutare una ordinanza specifica sulla Dad. Per il momento a Isernia lunedì 10 gennaio si dovrebbe rientrare in classe come da protocollo nazionale e con le regole di differenziazione per classi di età concordate nei giorni scorsi con i governatori delle regioni italiane.

CHIUSURA DI INFANZIA E MICRONIDO A ROCCAMANDOLFI

Intanto il sindaco di Roccamandolfi Giacomo Lombardi ha firmato l’ordinanza con la quale chiude la scuola dell’infanzia e il micronido da lunedì 10 gennaio al 15 gennaio compreso. “Nel comune di Roccamandolfi – scrive – è stato accertato un fenomeno di diffusione in crescita del virus ed è necessario adottare alcune precauzioni in considerazione della riapertura delle scuole”.

A CASACALENDA SCUOLE CHIUSE PER DUE SETTIMANE

A Casacalenda scuole chiuse per due settimane. Lo annuncia la sindaca Sabrina Lallitto in accordo con la dirigente scolastica Filomena Giordano. “Questa istituzione scolastica, in considerazione della situazione pandemica e della sua evoluzione, sentita la sindaca del comune di Casacalenda, stabilisce per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nei pressi di Casacalenda la ripresa delle attività didattiche in modalità Dad a partire dal 10 gennaio fino al 21 gennaio compreso”. Questo l’avviso pubblicato dalla preside questa mattina.

GUGLIONESI, IN GIORNATA ARRIVA L’ORDINANZA: DAD FINO AL 15

Guglionesi, uno dei comuni più popolosi del Molise, segue la decisione già assunta da Campobasso, Bojano e Riccia e tanti altri comuni e sospende le lezioni in presenza fino al 15 gennaio. La decisione non è ancora ufficiale ma è stata comunicata dal primo cittadino Mario Bellotti che entro la giornata di oggi firmerà l’ordinanza, valida per tutte le scuole di ogni ordine e grado, dal nido al liceo.

DAD FINO AL 15 A BOJANO

Anche a Bojano il sindaco Carmine Ruscetta firmerà un’ordinanza per rinviare il rientro in classe in presenza, come preannunciato in un post su Facebook: “Il sindaco e l’Amministrazione Comunale di Bojano comunicano che, a breve, verrà emessa ordinanza sindacale con la quale si disporrà la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 10 al 15 gennaio 2022, con conseguente attivazione della didattica a distanza (DAD) degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, siano pubblici, parificati, paritari e asili nido pubblici e privati”. Nella cittadina matesina si registrano oltre 50 contagi e nei giorni scorsi il sindaco aveva vietato all’intero territorio il consumo di cibo e bevande (alcoliche e non) su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico.

DAD ANCHE A RIPALIMOSANI

Da lunedì 10 a sabato 15 gennaio verrà sospesa a Ripalimosani l’attività didattica in presenza in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. L’ordinanza sindacale che lo ha stabilito è la n.1/2022.

PRONTA ORDINANZA DI CHIUSURA A RICCIA

Da lunedì e fino a tutta la giornata di sabato 15 gennaio, studenti in Dad anche per il Comune di Riccia. Si sta disponendo l’ordinanza disposta dal sindaco Pietro Testa per la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.

Si tratta di una popolazione studentesca che comprende oltre 500 ragazzi. A Riccia infatti insiste l’Istituto Omnicomprensivo, il Liceo Scientifico e l’Istituto Agrario.

LARINO, SI DECIDERà DOPO SCREENING

A Larino si aspetta l’esito della campagna di screening in programma domani pomeriggio 8 gennaio per valutare l’introduzione della Dad. Prima sarà sottoposta a tampone la popolazione scolastica, i test in modalità drive-in saranno svolti dalle ore 15 nel plesso Magliano. Si potrà accedere da via De Gasperi con uscita in via Cuoco.

TRIVENTO, IL COMUNE CHE HA ANTICIPATO TUTTI

Prima di loro aveva deliberato una decisione simile il sindaco di Trivento.

LE REGOLE – Il nuovo decreto-legge del Governo modifica le regole con le quali vengono gestiti i casi di positività in ambito scolastico.

Ecco come:

– SCUOLA DELL’INFANZIA

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

– SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE)

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

– SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO (SCUOLA MEDIA, LICEO, ISTITUTI TECNICI ETC)

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo.Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.