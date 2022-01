Cane precipita in un dirupo sul Matese, Vigili Fuoco si calano con le corde e lo salvano

È stato un intervento di soccorso davvero speciale quello messo in campo nella serata di ieri dalla squadra dei vigili del fuoco di Isernia. Il 115 è stato allertato per un cane di proprietà precipitato in un dirupo a Campitello di Roccamandolfi, a quota 1200 metri. L’animale è scivolato tra vegetazione e rovi a ben 60 metri di profondità sul massiccio del Matese.

E’ qui che i vigili del fuoco, calatisi con le corde è un sistema di sicurezza a catena, lo hanno preso, non senza fatica. La squadra giunta sul posto, data l’impervietà del territorio, attraverso tecniche SAF

(Speleo Alpino Fluviale) ha predisposto un ancoraggio per calare un operatore per circa 60 metri in prossimità di un punto del dirupo da dove provenivano i lamenti del cane rimasto bloccato dalla fitta vegetazione. Una volta raggiunto, l’animale è stato imbracato e riportato sul ciglio del dirupo: era spaventato ma in buone condizioni.

I vigili dopo averlo portato in salvo lo hanno riconsegnato, guadagnandosi il grazie commosso del proprietario.