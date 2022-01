Doni del mare di Campomarino. Conchiglie, sassi, sabbia, oggetti, materiali di risulta, pezzi di barche, legno, paglia e molto altro. Al centro l’amore per la natura, per il bello, per il senso della vita che trasmette un’opera così significativa quale è il presepe.

L’iniziativa di una mostra di natività artistiche è stata promossa da Anna Giardino nel periodo delle feste di Natale alle case Fiat di Campomarino. Un percorso che diventa anche un impegno per la sostenibilità, per il recupero dei doni che solo il mare lascia sulla battigia.

Nelle foto le creazioni esposte in un susseguirsi di idee originali, di emozioni, di attenzione al rispetto dell’ambiente. Un messaggio che si rinnova tra tutte le generazioni per condividere una responsabilità: costruire un futuro ispirato dai valori più belli, della nascita di un bimbo che ha donato la sua vita per la salvezza dell’umanità.