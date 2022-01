Una due giorni di screening per i più piccoli. Si fa sempre più probabile il ritorno (dopo una settimana di Dad) a scuola in presenza nel capoluogo molisano, uno dei primi Comuni che la settimana scorsa aveva optato per il rinvio del ritorno tra i banchi dopo le festività natalizie.

Il Comune di Campobasso, in vista della ripresa in città dell’attività didattica in presenza, prevista appunto per lunedì 17 gennaio, ha deciso di sottoporre a screening, attraverso test antigenici/rapidi, parte della popolazione scolastica (su base volontaria e gratuita). Il tutto si svolgerà in modalità drive-in, nei giorni di sabato 15 gennaio e domenica 16 gennaio, e l’attività è rivolta a tutta la popolazione scolastica delle scuole primarie e dell’infanzia che si trovano nel capoluogo.

“L’attività di screening, con effettuazione di test-antigenici, avrà il supporto e il coordinamento della Croce Rossa Italiana – fanno sapere dall’Amministrazione Gravina – e si svolgerà presso una postazione dedicata posta a Campobasso, in adiacenza alla Cittadella dell’economia – contrada Selvapiana (stesso ingresso area vaccinale, ma con postazione presso centro fieristico – sx ingresso opportunamente segnalato)”.

La proposta di screening era stata avanzata in prima battuta (era il 5 gennaio, dunque prima che il sindaco firmasse l’ordinanza che ha imposto una settimana di didattica a distanza) dal gruppo di minoranza del Pd che poi, due giorni fa, aveva richiesto altro, ovvero prolungare di una settimana la dad (prima di loro si era così espresso così il consigliere della Lega Pascale).

Sindaco e Amministrazione invece sembrano orientati per il ritorno degli studenti tra i banchi, e in tale ottica va vista la due giorni di screening per alunni e docenti delle scuole ‘inferiori’, quelle dove le vaccinazioni o non ci sono o sono in numero esiguo.

“In questi giorni, il numero di contagi in città ha tenuto conto anche della registrazione dei referti dei tamponi antigenici effettuati in precedenza, ma grazie alla campagna di vaccinazione, come si è potuto verificare, non ha prodotto incrementi significativi e rilevanti in termini di dati per quanto riguarda le ospedalizzazioni e, soprattutto, non ha prodotto ospedalizzazioni nella fascia di popolazione scolastica. Per permettere una ripresa delle attività in classe più sicura – così dal Comune – a partire dal lunedì 17 gennaio, i test antigenici in programma nelle giornate del 15 e 16 gennaio verranno indirizzati alla fascia di popolazione scolastica per la quale la campagna di vaccinazione è ancora agli inizi. Va inoltre ricordato che per poter fornire un quadro il più possibile reale della situazione e del tracciamento del virus, gli stessi test vanno eseguiti necessariamente non più di 48 ore prima del rientro in classe”.

Dunque l’articolazione del calendario: sabato 15 gennaio, la mattina, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, si effettueranno i test antigenici rivolti su base volontaria e gratuita per gli alunni e le alunne delle scuole primarie e dell’infanzia dell’Istituto “F. Jovine” e del Convitto Nazionale “Mario Pagano”.

Il sabato pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, toccherà alle primarie e dell’infanzia dell’istituto “Igino Petrone” con i suoi vari plessi.

Domenica 16 gennaio, la mattina, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i test saranno destinati alla popolazione scolastica delle primarie e dell’infanzia degli Istituti “L. Montini” e “Colozza”, mentre il pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, toccherà a quelli della “E. D’Ovidio” con i suoi vari plessi.

SPECCHIETTO RIASSUNTIVO

SABATO

ORE 8:30 – 13:30 – infanzia e primaria

“F. JOVINE” E CONVITTO NAZIONALE “MARIO PAGANO”

ORE 14:30 – 17:30 – infanzia e primaria

“I. PETRONE”

DOMENICA

8:30 – 13:30 – infanzia e primaria

“L. MONTINI” E “COLOZZA”

14:30 – 17:30 – infanzia e primaria

“E. D’OVIDIO”