Si comincia a fare la conta in casa rossoblu per il match programmato per il 23 gennaio in casa con la Juve Stabia, il 30 gennaio ad Andria e il 2 febbraio invece è previsto il recupero contro il Taranto. La buona notizia è che due giocatori dei cinque giocatori che erano risultati sono tornati negativi.

I ragazzi della squadra che avevano fatto rientro dalle festività natalizie, erano stati sottoposti a tampone così come prevede il regolamento interno della società. E cinque di loro erano quindi risultati positivi al coronavirus.

Nella giornata di ieri – lunedì 10 gennaio – avevano quindi ripetuto il controllo e poche ora fa i risultati comunicati dalla Società del Campobasso in una nota: : “A seguito di ulteriori controlli sul gruppo squadra si comunica che il numero di giocatori attualmente positivi è sceso da cinque a tre unità”.

Dunque i due giovani possono tornare ad allenarsi. Nè sono stati rilevati ulteriori contagi tra i componenti della rosa che a breve tornerà ad essere al completo sul campo di Vinchiaturo per le sedute giornaliere di allenamento.