Tra la fine del 2019 e gli inizi del 2020 la stagione invernale è saltata. A Campitello Matese non c’era la neve. Un incubo che si sta concretizzando a distanza di due anni anche se i fiocchi caduti tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre erano sembrati di buon auspicio. Oggi, 7 gennaio, con le festività natalizie agli sgoccioli, si scia a fatica sulle piste della località matesina. Una jattura per i vacanzieri che hanno deciso di soggiornare fino a domenica prossima (10 gennaio) nelle strutture ricettive della stazione molisana. Invece già sono andati via sconsolati alcuni appassionati degli sport invernali proprietari di un appartamento a Campitello.

Lo spessore del manto nevoso si è ulteriormente ridotto a causa della pioggia e delle temperature troppo alte (ovviamente per la media del periodo) registrate in questi giorni che non hanno consentito nemmeno di attivare gli impianti per l’innevamento artificiale. Sono stati più fortunati nella vicina Roccaraso dove oggi la temperatura era sotto lo zero e c’erano circa 15 centimetri di neve fresca ‘rafforzata’ da quella artificiale.

Semmai in Abruzzo il problema è un altro: la regione è diventata “gialla” e stanno fioccando le disdette delle prenotazioni. Per questo il Cna Turismo ha chiesto misure a sostegno del settore invernale, come cassa integrazione per i dipendenti, ristori per gli operatori, accesso al credito agevolato. Il comparto è sull’orlo del baratro, rischia “una crisi gravissima”. All’Ansa il presidente Claudio Di Dionisio ha descritto una situazione molto difficile, sottolineando le “disdette delle prenotazioni nelle strutture di accoglienza dei turisti già in queste festività di fine anno. Disdette, complice anche l’inopinata cancellazione di tutti i voli da e per Pescara operata da Ryanair, che ora potrebbero essere bissate da quelle legate alla stagione turistica invernale, con conseguenze pesanti per l’intera filiera che dell’attività turistica vive: hotel, pensioni, b&b, gestori di impianti, accompagnatori. Senza contare i riflessi indiretti anche sulla ristorazione, sul commercio, sull’artigianato artistico”.

Si teme un tracollo anche a Campitello. Ed è per questo che gli operatori guardano al cielo e incrociano le dita: gli esperti del meteo hanno previsto l’arrivo di una perturbazione artica che da domenica pomeriggio imbiancherà il Molise. Sarebbe l’unico modo per favorire il prosieguo della stagione invernale fino a marzo ed evitare il brusco stop.

A Campitello, del resto, gli impianti sono aperti da un paio di settimane. La stagione è partita in ritardo, ossia lo scorso 23 dicembre, quando ha aperto solo Piana Lavarelle. Parliamo di uno degli impianti delle piste basse. Mentre per gli altri – inclusi quelli delle piste alte dove la neve non manca – bisogna aspettare.

“La sciovia San Nicola è pronta, dobbiamo solo aspettare il sopralluogo dei tecnici dell’Ustiff (l’ufficio competente del Ministero delle infrastrutture, ndr) per il collaudo”, sottolinea a Primonumero l’avvocato Fausto Parente, l’amministratore di Funivie Molise (società in house della Regione Molise proprietaria degli impianti). “Abbiamo quasi completato i lavori alla Capo d’Acqua – aggiunge Parente – mentre occorre qualche giorno in più per finire la manutenzione straordinaria della seggiovia Colle Del Caprio. Servono alcuni pezzi di ricambio che arriveranno lunedì prossimo (10 gennaio, ndr). Nel giro di due o tre giorni lavorativi l’intervento dovrebbe essere concluso e l’impianto dovrebbe essere attivato”.

(foto MeteoinMolise)