Calcio, il molisano De Risio lascia il Bari e firma per il Pescara

Il calciatore molisano Carlo De Risio passa dal Bari al Pescara. Il centrocampista originario di Montenero di Bisaccia, 30 anni, ha deciso di lasciare il club pugliese che sta dominando il girone C della serie C, quello in cui gioca anche il Campobasso, per emigrare in Abruzzo, dove disputerà invece il girone B che vede il Delfino in corsa per i playoff.

De Risio è reduce da una prima metà di stagione in cui ha trovato pochissimo spazio, appena una presenza in biancorosso, e vuole ritrovare continuità all’Adriatico.

Per lui nuova tappa di una carriera che l’ha visto girare molti club quali tra gli altri Benevento, Padova e Catanzaro, oltre a 15 presenze in serie B con l’Avellino.

De Risio lascia il Bari dove milita attualmente un altro molisano, l’attaccante Mirco Antenucci di Roccavivara.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, dopo la conferma data dal presidente pescarese Sebastiani.