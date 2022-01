VENERDI’ 21 Una giornata molto perturbata quella di oggi: fin dal mattino avremo cieli cupi e carichi di pioggia, prima in basso Molise poi in veloce estensione al resto della regione. Dal pomeriggio nevicherà su buona parte dei comuni di montagna (Capracotta, Agnone, Campitello Matese e Frosolone), durante la notte un rasserenamento. E’ il risultato di un nuovo fronte di aria fredda di matrice artica che scende dal nord e si è posizionata sul mediterraneo centrale. Oltre al maltempo in questo venerdì avremo anche vento e un brusco calo delle temperature che porterà sotto zero l’intera regione durante la notte (con l’eccezione dei comuni del litorale).

SABATO 22 Il sole torna protagonista in questo sabato. Brevi annuvolamento senza precipitazioni potranno manifestarsi dal tardo pomeriggio anche se la giornata non dovrebbe riservarci sorprese. Le masse di aria gelate, però, non mollano e nonostante la lieve risalita termica continuerà a fare molto freddo.

DOMENICA 23 Giornata più instabile segnata anche dal maltempo: al mattino cieli grigi, poi un rasserenamento pomeridiano per tornare in serata ad avere non solo nuvole ma anche molti rovesci sparsi. Gli effetti dell’aria fredda artica accentuano questa incertezza meteorologica domenicale in cui non sono da escludere neppure delle nevicate viste anche le basse temperature.