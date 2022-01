Botti di Capodanno, falso allarme per incendio su balcone. Salvato anche cane spaventato

Nottata movimentata, come sempre accade a Capodanno, per i vigili del fuoco molisani, impegnati in almeno due interventi nei quali per fortuna tutto si è risolto per il meglio e senza feriti.

A Termoli un po’ di trambusto in via Giappone, a causa di una segnalazione per principio di incendio su un balcone. All’arrivo del 115 però la situazione era già tornata alla normalità, tanto che la famiglia residente nell’appartamento ha temuto stesse accadendo qualcosa nel palazzo, dato che non si attendeva l’intervento dei pompieri.

Nelle prime ore di stamane invece un altro intervento per liberare un cane che, probabilmente spaventato dai fuochi d’artificio della nottata, ha tentato di scappare rimanendo, fortunatamente, incastrato tra le sbarre di una balconata..

Il personale del 115 ha liberato l’animale ancora spaventato, riconsegnandolo ai proprietari.