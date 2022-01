Bonefro, nozze d’oro per Tommaso Perrotta e Santina Lommano

Una giornata speciale, quella del 5 gennaio 2022, condivisa con gli affetti più cari per vivere un momento di grande gioia che rappresenta un punto di riferimento per tutta la famiglia. Il pensiero corre per un attimo a quel “sì” così lontano pronunciato nella chiesa di Santa Maria delle Rose ma, allo stesso tempo, così vicino e pieno di emozione. E oggi siamo ancora qui: cinquant’anni di matrimonio per Tommaso Perrotta e Santina Lommano a Bonefro. Sempre insieme, rinnovando l’amore, la fedeltà, la disponibilità, la dedizione, l’impegno di coniugi in ogni situazione con gesti semplici e pieni di significato. Auguri di cuore da Pino, Nicola, Daniela e Tommaso.