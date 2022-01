Bonefro, Nives Maria Occhionero spegne la prima candelina

Gioia, gratitudine e amore. Sei stata un dono e una benedizione per tutti noi e ogni giorno ci riempi di tante emozioni, di piccoli gesti e di stupore in un abbraccio immenso. Papà Fabrizio e mamma Morena sono molto felici di condividere il tuo primo compleanno rinnovandoti in ogni sguardo la bellezza della vita e tutto l’entusiasmo che sprigioni. Non si nasce ma si impara a essere genitori e noi, come dei custodi, ti saremo sempre vicini per crescere nei valori più belli insieme a tutte le persone che ti vogliono bene. A Nives Maria, che oggi spegne la prima candelina, infiniti auguri da tutta la famiglia e da tutti gli amici.