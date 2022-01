Quando il bambino ha accusato febbre alta e altri sintomi, i genitori hanno immediatamente attivato la procedura per fargli fare un tampone. Ma da dallo scorso 31 dicembre attendono ancora di essere chiamati dalla Asrem per sottoporre il bimbo di appena 8 mesi al test molecolare. Così hanno dovuto fare ricorso al proprio portafogli e pagare di tasca propria due molecolari dal costo di 65 euro ciascuno per accertarsi che il bimbo fosse effettivamente positivo.

Adesso che il peggio è passato, questa famiglia di Campobasso che ha vissuto le difficoltà del Covid-19 sulla propria pelle può denunciare l’inefficienza del sistema che dovrebbe portare a testare immediatamente le persone con sintomi riconducibili al Sars-Cov-2 e in particolare i più piccoli, ancora non vaccinabili.

“Voglio denunciare che questo sistema non funziona – racconta il giovane papà del bimbo -. Io e mia moglie siamo risultati positivi e quando abbiamo visto che nostro figlio aveva la febbre abbiamo immediatamente chiamato la pediatra per fargli fare un tampone. Siamo ancora aspettando. Nel frattempo ci siamo attivati privatamente e dal 31 dicembre lui è positivo. Ha avuto febbre alta e altri sintomi, ma adesso sta bene. Purtroppo dall’ultimo tampone sono passati meno di 10 giorni e quel giorno era ancora positivo. Vorremmo però che almeno l’ultimo test lo facesse tramite l’Azienda sanitaria regionale perché come tutti paghiamo le tasse e ne abbiamo diritto”.

Il genitore del piccolo racconta inoltre che “al centralino vengono forniti due numeri ma entrambi non rispondono. Anche gli addetti del centralino ne sono a conoscenza ma nessuno fa nulla per cambiare questa cosa. Stiamo così da quasi tre settimane e non sapendo se il bambino è negativo non possiamo lasciarlo ai nonni e tornare al lavoro”.

Uno sfogo assolutamente comprensibile per una famiglia che ha vissuto una brutta disavventura proprio a cavallo delle festività natalizie e che dopo lo spavento per le condizioni di salute del piccolo non è ancora riuscita a uscire dall‘incubo burocratico che tutto questo ha comportato.