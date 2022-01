Le vaccinazioni dei minori in Molise confermano: la nostra piccola regione è sopra la media nazionale. In queste ore si parla tanto di ritorno a scuola (molti sindaci hanno rinviato il fatidico giorno dopo le vacanze) adducendo spesso come motivo per il niet al ritorno in classe proprio la scarsa percentuale di vaccinazione nei bambini e nelle bambine. Il che è sicuramente vero perchè l’immunizzazione dei più piccoli è partita più in là nel tempo rispetto alle fasce d’età maggiori. Ma è anche vero che non siamo così indietro sebbene – lo sappiamo tutti – non è la vaccinazione che impedisce il contagio sic et simpliciter e quindi aspettare il rischio zero, anche qualora dovessimo vaccinarci tutti ma proprio tutti, è una chimera.

Analizziamo insieme i dati. Per quanto riguarda le somministrazioni abbiamo preso i numeri alle 11 di stamane, 9 gennaio. Numeri che naturalmente cambiano di minuto in minuto e a fine giornata, anche se oggi è domenica e non dovrebbe esserci un grosso incremento, saranno aumentati.

Prendiamo le prime dosi. Nella fascia aggregata 5-17 anni hanno ricevuto il primo anti-Covid in 16.224. La popolazione, in base agli ultimi dati Istat disponibili, in quella fascia d’età è di quasi 30.800 bambini. Significa che la prima dose ha riguardato il 52.6% del totale, insomma più della metà. Nel dettaglio, nella fascia dai 5 agli 11 anni hanno ricevuto la prima dose già il 21.4%, nella fascia 12-15 la percentuale sale al 91.8%, nella fascia 16-17 si arriva al 91.5%.

Fin qui la prima dose. Se passiamo al secondo richiamo (per la terza sono ancora in pochi stante le recenti autorizzazioni dell’Agenzia del Farmaco) le percentuali sono queste: nella fascia 5-11 siamo allo 0.9%, nella fascia 12-15 si arriva al 68.4%, nella fascia 16-17 siamo all’84.3% e per i neomaggiorenni (18 e 19 anni) la percentuale sfiora l’87.5%. Mediamente la percentuale dei molisani dai 5 ai 17 anni che hanno fatto la seconda dose è del 36.7%.

Ora, facciamo un raffronto coi dati nazionali. Sul sito governativo si registra una percentuale media di prime dosi nella fascia 5-11 al 14.3% (come detto in Molise siamo oltre il 21%). Viene poi aggregata la fascia che va dai 12-19 anni e in quel caso la percentuale di prime dosi è al 78.4% mentre in Molise (le prime dosi così calcolate ammontano a quasi 18mila su una popolazione giovanile di poco più di 20.550 residenti) la percentuale è di circa 9 punti percentuali maggiore, all’87.4%.