Autobus contro Punto, frontale sulla SS87: due feriti in ospedale

Due persone sono rimaste ferite in maniera seria in seguito a un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 3 gennaio sulla statale 87 al km 128,1 in territorio di Busso. Si è trattato di un violento frontale fra una Fiat Grande Punto e un autobus e ad avere la peggio sono stati l’autista del mezzo pesante e la persona al volante dell’utilitaria.

Sul posto sono intervenuti il 118, gli operatori Anas e una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale con l’autobotte pompa soccorso e l’autogru per liberare dalle lamiere l’uomo all’interno dell’abitacolo della Punto. I due feriti sono stati portati in ospedale al Cardarelli di Campobasso con due diverse ambulanze, con il guidatore della macchina in condizioni più gravi.

Il traffico su quel tratto della statale 87 è stato chiuso per il tempo necessario a effettuare la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente e i rilievi per stabilire anche cause ed eventuali responsabilità.