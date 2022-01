A Campobasso le prime colonnine per auto elettriche sono comparse nel 2018. Vennero installate dall’Enel che aveva stipulato un apposito accordo con l’ex amministrazione Battista. L’intesa prevedeva 40 colonnine in tutto, dieci nella prima fase.

A distanza di alcuni anni la nuova amministrazione decide di dare nuovo impulso a tali infrastrutture per promuovere una mobilità più sostenibile e ridurre l’inquinamento. Insomma tutto a vantaggio dell’ambiente e di una migliore qualità della vita. Obiettivi importanti che purtroppo devono fare i conti con i provvedimenti previsti nella Manovra 2022 da poco approvata in Parlamento e nella quale non è previsto il rinnovo dell’Ecobonus per incentivare l’acquisto di veicoli a basse emissioni. Una misura che, complice la crisi dei microchip, lo scorso anno ha favorito il boom di auto elettriche. Mai dire mai, comunque. E’ notizia di oggi la proroga degli ecobonus per chi intende acquistare nel 2022 una moto o uno scooter elettrico: gli acquirenti potranno usufruire dell’agevolazione anche per il 2022 e per i successivi quattro anni. A beneficiare dell’incentivo sono tutti i veicoli classificati da L1e a L7e nuovi e acquistati in Italia.

Forse proprio per andare incontro ad una platea di automobilisti e amanti delle vetture ‘green’ sempre più numerosa anche a Campobasso, da oggi sul sito di Palazzo San Giorgio è possibile consultare la proposta per il nuovo regolamento che consentirà di posizionare non solo su suolo pubblico, ma anche su aree di proprietà privata le colonnine per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica. Nel testo viene esplicitato chi può presentare l’apposita domanda al Comune per ottenere la concessione e localizzare tali infrastrutture nei quartieri e nelle aree industriali della città (nel caso delle colonnine a ‘potenza standard’) oppure lungo le strade ad alta affluenza (per le colonnine a ‘potenza elevata’).

La concessione di suolo pubblico avrà la durata di 9 anni e potrà successivamente essere prorogata per altri cinque, mentre ogni colonnina di ricarica potrà avere al massimo due stalli di sosta. Infine, il regolamento prevede tra le prescrizioni che “saranno ammesse soltanto strutture di ricarica con caratteristiche di forma e colore confacenti al decoro della città”. Infine, “sull’impianto dovranno essere riportate le informazioni strettamente necessarie all’identificazione del gestore e l’espletamento del servizio di ricarica”.

QUI IL REGOLAMENTO