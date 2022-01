Sono state distribuite oggi in Molise le prime pillole antivirali della Merck, farmaco autorizzato contro il Covid. Nella nostra regione oggi sono arrivate le prime 60 confezioni destinate alla farmacia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Il farmaco dell’azienda Merck, denominato Molnupiravir o col nome commerciale “Lagevrio”, è considerato utile per chi ha contratto la malattia in forma lieve o moderata di recente ma con condizioni cliniche che possono essere fattori di rischio per sviluppare la malattia grave. Agisce infatti impedendo al virus di replicarsi.

L’obiettivo è quindi prevenire le ospedalizzazioni e va assunto entro 5 giorni dall’insorgere dei sintomi del Covid-19.

I pazienti cui verrà prescritto il Molnupiravir saranno selezionati dai medici di medicina generale o dagli ospedali e al momento saranno rifornite solo le farmacie ospedaliere e non le farmacie.

Il direttore generale Asrem Oreste Florenzano informa la popolazione molisana con una nota: “Terapia anti Covid direttamente a casa e solamente con una pillola. È la nuova cura che Asrem metta a disposizione da oggi per i pazienti molisani. La nuova arma, la pillola Molnupiravir, somministrabile a domicilio, amplia le possibilità di combattere il virus fuori dagli ospedali”.

Il farmaco – spiega Florenzano – “è destinato a soggetti Covid positivi che non abbiano bisogno di ospedalizzazione e terapia con Ossigeno supplementare, ma allo stesso tempo manifestino sintomi lievi e siano portatori di patologie concomitanti che li espongano a maggior rischio”.

Saranno i medici delle Usca e i medici di medicina generale a individuare i soggetti da trattare con la pillola anti-covid. “La prescrizione avverrà presso il reparto di Malattie Infettive, mentre la dispensazione sarà affidata alle Farmacie ospedaliere del territorio di residenza del paziente, che potrà effettuare la terapia a domicilio”.

Attualmente, presso il reparto de Malattie infettive dell’Ospedale Cardarelli, è già attivo il Day Hospital dedicato alla somministrazione endovenosa degli anticorpi monoclonali ai soggetti covid positivi selezionati secondo le indicazioni Aifa (paucisintomatici con pluripatologie che incrementano il rischio di COVID grave).

foto quotidiano.net