Aperte le iscrizioni gratuite per il laboratorio di scrittura di Gianmarco Galuppo

Si intitola “La freccia nel cuore. Laboratorio sull’arte dello scrivere” il workshop di scrittura, organizzato dalla Fondazione Molise Cultura in collaborazione con l’Associazione Culturale A.C.T., che si svolgerà a Campobasso dal 27 al 29 gennaio 2022, dalle ore 15 alle ore 19, presso Open Arts Studio, in via Conte Rosso, altezza civico 81.

Il laboratorio, a cura dello scrittore Gianmarco Galuppo (autore molisano emergente che ha già ricevuto significativi apprezzamenti a livello nazionale), è destinato ad appassionati di scrittura e aspiranti scrittori e intende stimolare – tramite teoria, esercizi specifici, dibattiti e “buone pratiche” – l’apprendimento delle basi del processo creativo che permette di passare dall’ideazione di un’opera narrativa alla scrittura di un incipit efficace.

“Convinto il sostegno dato dalla Fondazione Molise Cultura al progetto – dichiara la Presidente della Fondazione Antonella Presutti – tanto più in un momento in cui la possibilità di percorrere la strada della comunicazione verbale scritta, si fa esigenza e priorità. Un workshop che si rivolge a chi ha già fatto della scrittura un percorso interessante di vita e a chi ha intenzione di confrontarsi con le proprie potenzialità. Ancora una testimonianza di attenzione della Fondazione Molise Cultura per i nostri giovani e per i segmenti di ricerca nel campo dell’arte”.

“La scrittura – ha dichiarato il curatore del workshop, Gianmarco Galuppo- è un’arte in cui mettersi a nudo, riconoscere le proprie emozioni e trovare il modo di “scoccarle” verso gli altri. Il laboratorio “La freccia nel cuore” è rivolto a chi sprizza idee da tutti i pori, tanto da imbrattare il foglio, a chi muore dalla voglia di raccontare a tutti qualcosa su di sé e sul mondo, ma non sa come farlo al di fuori dei social. È per chi ama scrivere a lume di candela, soltanto per pochi cari, e per chi conserva nel cassetto il sogno di trasformare una semplice passione nel più folle e rigoroso dei mestieri, quello dello scrittore.”

La partecipazione al laboratorio è gratuita, previa accettazione della candidatura.

L’avviso pubblico indetto dalla Fondazione Molise Cultura per raccogliere le candidature e selezionare i 10 partecipanti è consultabile sul sito web www.fondazionecultura.eu.

Nel rispetto dei requisiti e delle modalità di partecipazione contenute nel bando, la domanda di partecipazione dovrà pervenire per via telematica, tramite posta elettronica, all’indirizzo scrittura@progettoact.com entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del 22 gennaio 2022.