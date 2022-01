MARTEDI’ 4 Il cedimento graduale e inarrestabile dell’anticiclone è evidente: un aumento di nebbie e nuvolosità si fanno strada con sempre maggiore convinzione anche se in questo martedì avremo ancora tanti spazi soleggiati e finanche una risalita nei valori termici dopo quello che sembrava un ritorno a temperature più consone per il periodo. Le nubi saranno estese in maniera irregolare sull’intera regione per tutto il dì. Ci sarà anche una ventilazione vivace e durante la notte ampie schiarite sul Molise centrale offuscate dal transito di velature.

MERCOLEDI’ 5 Una perturbazione in discesa dal Nord Atlantico è destinata a stravolgere la situazione anche sulla nostra regione. Oggi avremo un quadro piuttosto incerto,: ci saranno delle piogge in provincia di Isernia, ma senza fenomeni rilevanti, nuvole minacciose e anche ampie schiarite. Il contesto resterà instabile e comincerà a fare anche piuttosto freddo per via di correnti artiche.