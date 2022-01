Anche in Molise il 1° Congresso di Azione. Il partito elegge segretari provinciali e regionale

Si svolgerà oggi a Campobasso il primo Congresso di Azione in Molise, in vista dell’Assemblea Nazionale prevista dal 18 al 20 febbraio a Roma. Verranno eletti oggi i due Segretari Provinciali ed il Segretario Regionale insieme all’Assemblea Regionale e i vari Consigli Direttivi.

Prevista poi anche l’elezione dei Delegati all’Assemblea Congressuale Nazionale del partito: uno per ognuna delle due province molisane.

I lavori avranno inizio alle ore 17,00 presso l’Hotel San Giorgio a Campobasso, ma i tesserati molisani di Azione potranno collegarsi anche in videoconferenza ed il Congresso sarà trasmesso in diretta streaming.

Sarà la Commissione Congressuale Regionale ad aprire il congresso prima della nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario che poi condurranno i lavori.

Prevista la partecipazione istituzionale anche del Presidente del Consiglio Regionale del Molise Salvatore Micone e dei due Presidenti di Provincia Francesco Roberti per Campobasso e Alfredo Ricci per la Provincia di Isernia, ma anche l’atteso intervento in videochiamata del Senatore Matteo Richetti che insieme a Carlo Calenda ha fondato il partito di Azione; partito che recentemente si è federato con +Europa in vista proprio dell’elezione del Presidente della Repubblica.

Nei giorni del 15/16 gennaio, quindi, saranno svolti tutti i congressi provinciali nelle regioni italiane e questo è il primo atto costitutivo del Partito che, pur operando da quasi due anni, a causa dell’emergenza pandemica, ancora non aveva iniziato una versa fase congressuale per l’elezione degli organi statutari.

Infatti , fino ad oggi il partito è stato rappresentato nei territori dai Comitati Promotori, che hanno avuto la funzione di coordinare i gruppi territoriali degli iscritti nell’attività politica in attesa della fase congressuale che porterà all’elezione degli organi statutari del partito.

(in foto Luigi Valente, sindaco di Vinchiaturo, esponente di Azione in Molise)