Dopo il rinvio della 21esima giornata che si sarebbe dovuta disputare domenica 9 gennaio, la Lega Pro ha deciso di posticipare ancora il rientro in campo delle squadre. Dunque, non si giocherà neanche domenica 16 gennaio. Il Campobasso avrebbe dovuto ospitare il Monterosi: non se ne farà nulla, il recupero di tutta la 22esima giornata è previsto per martedì 22 febbraio alle ore 21.00.

Il covid sta incidendo tantissimo, di nuovo, sull’andamento degli eventi sportivi. Non si scende in campo da nessuna parte, se non ai massimi livelli e a singhiozzo. Il moltiplicarsi dei contagi ha spinto a prendere decisioni drastiche.

“Il presidente della Lega Pro, sentiti i membri del Consiglio direttivo e il parere del consulente medico-scientifico della Lega Pro, considerato il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dalla pandemia dispone il posticipo della terza giornata di ritorno del campionato di serie C 2021/2022” si legge nella nota ufficiale.

Sarà un febbraio ‘intasato’ di gare, visto che oltre ai recuperi contro Taranto (2 febbraio) e Monterosi (22 febbraio) è in programma anche un turno infrasettimanale a metà mese. Ecco il calendario aggiornato.

Domenica 23 gennaio ore 17.30 (23^ giornata)

Campobasso-Juve Stabia

Domenica 30 gennaio ore 17.30 (24^ giornata)

Fidelis Andria-Campobasso

Mercoledì 2 febbraio ore 18.00 (21^ giornata)

Taranto-Campobasso

Domenica 6 febbraio ore 17.30 (25^ giornata)

Campobasso-Palermo

Sabato 12 febbraio ore 17.30 (26^ giornata)

Paganese-Campobasso

Martedì 15 febbraio ore 18.00 (27^ giornata)

Campobasso-Monopoli

Sabato 19 febbraio ore 17.30 (28^ giornata)

Bari-Campobasso

Martedì 22 febbraio ore 21.00 (22^ giornata)

Campobasso-Monterosi

Sabato 26 febbraio ore 17.30 (29^ giornata)

Campobasso-Turris