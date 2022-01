Alimentazione del cane: che cosa dare da mangiare a un cucciolo

Quando si deve badare al nutrimento di un cane cucciolo è necessario sapere non solo qual è il miglior cibo da concedergli, ma anche qual è la frequenza ideale con la quale l’animale deve mangiare e quindi, in buona sostanza, quali sono le dosi consigliate. Di sicuro, a un cane cucciolo non va mai dato quel che mangia il padrone: servono, invece, dei prodotti realizzati secondo una formula dedicata ai cuccioli. Una buona norma è quella di mettere sempre a disposizione una ciotola contenente acqua pulita e fresca, da cambiare un paio di volte al giorno. A proposito, è meglio non dimenticare che i cuccioli tendono a far pipì spesso, dal momento che non sono ancora in grado di controllare in maniera adeguata la vescica.

Qual è il tipo di alimentazione ideale

Sia il cibo secco che il cibo umido sono caratterizzati da vantaggi che vale la pena di tenere in considerazione in previsione di un acquisto. Gli alimenti umidi sono formati da acqua circa per l’80%, e di conseguenza sono essenziali per fare in modo che il cucciolo sia idratato; il notevole contenuto di acqua, d’altra parte, fa sì che essi garantiscano un minore apporto di calorie e abbiano una quantità inferiore di sostanze nutritive. Dovendo scegliere fra il cibo umido e quello secco, bisogna sapere che il primo risulta più semplice da masticare, mentre il secondo assicura una migliore facilità di gestione e una maggiore praticità, anche perché può essere lasciato per più tempo nella ciotola. Nel momento in cui il cucciolo sta mettendo i denti, la sua dieta giornaliera deve per forza comprendere degli alimenti umidi, i soli che possono garantire l’assunzione delle sostanze nutritive che occorrono per il suo corretto sviluppo.

Il cibo fatto in casa

Una buona soluzione può essere quella di preparare il cibo in casa: in questo modo si può stabilire che cosa mangerà l’animale e, soprattutto, si ha un controllo completo sugli ingredienti che verranno utilizzati e sulla loro qualità. Non è così semplice, però, individuare il giusto equilibrio fra le varie tipologie di alimenti, anche per ciò che concerne il dosaggio di grassi, proteine, e così via. Ecco spiegato il motivo per il quale se se ne ha la possibilità è comunque meglio privilegiare gli alimenti confezionati, da comprare in un negozio specializzato o direttamente da un veterinario.

Le crocchette Acana

Le Crocchette Acana sono un valido esempio sotto questo profilo: si tratta di prodotti biologicamente appropriati, destinati all’alimentazione dei cani (oltre che dei gatti), e che sono realizzati con ingredienti regionali freschi, provenienti tutti i giorni da fornitori locali. Le crocchette contribuiscono a una dieta che assicuri il necessario introito di proteine, grazie all’uso di pesce, uova e pollame: insomma, alimenti adatti ai cuccioli perché completi.

Dove si possono comprare le crocchette Acana

Quanto deve mangiare un cucciolo

I cuccioli sono diversi tra di loro, anche in base alla razza, e di conseguenza sono molteplici i fattori che incidono sulla quantità di cibo che è necessaria per loro: per altro, due aspetti importanti da questo punto di vista sono il livello di attività fisica svolta e l’età. Di norma il cucciolo dovrebbe mangiare tre volte al giorno fino ai sei mesi di età, e a quel punto essere nutrito solo due volte al giorno. Sulle confezioni di cibo per cuccioli sono presenti le linee guida da rispettare in relazione alla quantità di cibo: a quel punto non bisogna far altro che dividere la quantità giornaliera suggerita per tre pasti. Ovviamente, qualora il cucciolo sia sottoposto a un addestramento che prevede l’assegnazione di premi sotto forma di snack o biscottini, questi dovranno essere conteggiati nel computo totale delle calorie della giornata.