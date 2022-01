A casa 30 grammi di hashish, denunciato per spaccio un 21enne di Guglionesi

Un ventunenne di Guglionesi, incensurato, è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Termoli, durante un servizio di controllo del territorio effettuato Guglionesi, che hanno perquisito l’abitazione del giovane, disoccupato, trovandovi diversi grammi di droga. In particolare, all’interno di una scatola di cartone, il ragazzo aveva occultato 30 grammi di hashish oltre che 170 euro, in banconote di vari tagli, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale trovato è stato sottoposto a sequestro penale in attesa delle ulteriori analisi di laboratorio. Il ventunenne invece, che non aveva precedenti penali, è stato denunciato in stato di libertà alla magistratura di Larino per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività in questione segue, tra l’altro, ad altre quattro operazioni sempre in materia di stupefacenti svolte dall’arma di Termoli a partire dalla fine dello scorso anno. Operazioni che avevano portato all’arresto di 5 persone, alla denuncia di altre 5 e alla segnalazione amministrativa alla Prefettura di Campobasso di 4 persone in qualità di assuntrici di droga. In queste occasioni erano stati sequestrati rilevanti quantitativi di droghe di vario tipo tra cui cocaina, hashish e marijuana.