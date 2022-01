Il bollettino

9 gennaio – 3 ricoveri e 3 dimissioni, lunga lista di positivi: il 75% da test antigenici

Restano 30 i ricoverati Covid in ospedale, e di questi 14 non sono vaccinati. Ma il viavai riguarda solo le Malattie Infettive, non già la Terapia Intensiva. Oggi 393 nuovi positivi, ma quasi 300 arrivano dai test rapidi, ormai equiparati (come spiega Asrem) ai molecolari. Complessivamente in Molise si registrano più di 4.700 casi

MALATTIE INFETTIVE: 3 RICOVERI MA ANCHE 3 DIMISSIONI Nelle ultime 24 ore nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli sono entrati 3 pazienti col virus – di Campobasso, Sessano del Molise e Termoli – ma contestualmente ne sono usciti altri 3, di Campobasso, Montenero di Bisaccia e Riccia. Restano dunque 28 i degenti nel reparto ordinario, cui si sommano i 2 assistiti nella Terapia Intensiva Covid. 30 ricoverati pertanto (di cui 14 non vaccinati) ma su un totale – accertato – di 4.711 casi attualmente positivi: il che equivale a un tasso di ospedalizzazione inferiore allo 0.65%. 393 POSITIVI ACCERTATI: QUASI 300 DA TEST ANTIGENICI Nel bollettino odierno vengono riportate altre 393 positività al Sars-Cov-2: se però 97 arrivano dai 566 tamponi molecolari (tasso di poco superiore al 17%) tutti gli altri, e dunque 296, sono stati rilevati tramite un test rapido. Spicca anche oggi il capoluogo con 60 casi (di cui 40, ovvero due terzi, da antigenico), seguito da Termoli con 47 casi (di cui 32 da antigenico) e Isernia con 35 nuovi casi (di cui però solo 9 da antigenico). Come potete vedere nella foto sopra, la lista di comuni è lunghissima. Di contro oggi si registrano solo 10 guarigioni, di cui la metà a Campobasso. Gli attualmente positivi dunque sono oltre 4.700 e, a questo ritmo, già domani potrebbero superare i 5mila casi. NOVITÀ SU TAMPONI ANTIGENICI E MOLECOLARI. COSA FARE I DATI NAZIONALI Oggi in Italia sono stati rilevati 155.659 casi di coronavirus per un tasso di positività del 15.7%. I morti sono stati 157 (ieri 184) mentre hanno fatto un nuovo balzo in avanti i ricoveri: +717 quelli ordinari e +38 quelli nelle terapie intensive.