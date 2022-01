Ieri in Molise 2 ricoveri e 1 dimissione, 145 contagi e 27 guariti.

Quattro nuovi ricoveri al Cardarelli per Covid, diventano ora 30 i pazienti in ospedale, di cui 2 in Terapia Intensiva. Schizzano i contagi per effetto del conteggio che ora tiene conto anche dei test antigenici: sono 903 i nuovi casi, mentre i guariti sono 14.

30 PERSONE AL CARDARELLI COL VIRUS

Altre quattro persone sono state ricoverate nelle ultime ore all’ospedale Cardarelli di Campobasso per le conseguenze del covid-19. Due di loro arrivano da Isernia, le altre da Campobasso e da Sessano del Molise. Diventano quindi 30 i degenti con il virus nell’ospedale campobassano e di questi, 2 sono in terapia intensiva. Dei 30 ricoverati, 13 sono non vaccinati, 9 hanno avuto due dosi di vaccino e 8 ne hanno ricevute tre. Il totale dei ricoverati sugli attualmente positivi in Molise è dello 0,69%.

DUE CASI SU TRE ARRIVANO DA TEST ANTIGENICO

Nuova impennata di contagi nella nostra regione. con l’aggiunta dei tamponi antigenici rapidi a quelli molecolari il numero dei casi positivi diventa molto superiore al recente passato: sono 903 i tamponi risultati positivi nelle ultime 24 ore in Molise, di cui 275 molecolari e 628 antigenici. Purtroppo l’azienda sanitaria Regione del Molise fornisce soltanto il dato totale dei tamponi molecolari processati che è di 1.796. Per questo il tasso di positività dei solo i tamponi molecolari è del 15,3%.

90 LOCALITA’ CON ALMENO UN CONTAGIO

Sono 90 le località che fanno registrare almeno un nuovo contagio. Le cifre superiori sono chiaramente quelle delle città come Campobasso con 153 positivi, Termoli con 73 e Isernia con 38 ma vanno segnalati anche i 66 di Bojano, i 41 casi di Ripalimosani e Agnone, i 40 di Montenero di Bisaccia, i 32 di Casacalenda e così via. Soltanto 14 i guariti di oggi, il che porta gli il numero di 4.328 gli attualmente positivi in Regione.

IL BOLLETTINO

I DATI NAZIONALI

Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute riferisce oggi di un aumento di 58 posti letto occupati nelle Terapie Intensive (ieri +32) e di 339 (ieri +764) nei reparti ordinari. Sono morte nelle ultime 24 ore 184 persone (ieri 223). I contagi odierni sono 197.552 (108.304 venerdì) mentre i tamponi processati sono stati 1.220.266.

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.