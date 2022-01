5 gennaio – Sopra i 3mila positivi ma i ricoverati scendono a 23. 307 nuovi contagi

Ieri in Molise 3 ricoveri e 2 dimissioni, 496 contagi (tasso al 23%) e 20 guariti

2 RICOVERI MA IN 3 LASCIANO IL REPARTO DI INFETTIVE

Due nuovi ingressi per complicanze legate al Covid all’ospedale Cardarelli, reparto di Malattie Infettive. Ricoverati nelle ultime ore una persona di Campobasso e una di Larino. Ma al contempo un paziente di Ceccano ha lasciato il reparto e due (rispettivamente di Portocannone e Castelpagano) sono state trasferite nell’ala non Covid di Malattie Infettive, essendosi dunque negativizzate dal Sars-Cov-2. Restano in Infettive 21 pazienti mentre 2 sono in Rianimazione in condizioni più critiche.

Ma se gli attualmente positivi in regione oggi si attestano sulle 3.123 unità, significa che solo lo 0.7% dei contagiati molisani ha necessità di cure ospedaliere. Complessivamente in isolamento ci sono quasi 3.670 persone.

307 NUOVI CONTAGI, TASSO AL 22.1%. I GUARITI OGGI SONO 38

Sempre alto il tasso di positività, ovvero la percentuale di positivi sul totale dei tamponi processati: oggi al 22.1%, ieri 23%. I nuovi casi accertati sono 307. I numeri più alti a Campobasso (55), Isernia (46) e Termoli (42). Segue Venafro con 25 mentre tutti gli altri 53 comuni presenti oggi nel bollettino Asrem mostrano incrementi a una sola cifra.

I guariti oggi sono 38, tra cui 9 a Campobasso, 5 a Termoli, 5 a Portocannone e 4 a Montenero di Bisaccia. Come detto, al netto di positivi e guariti, oggi risultano essere oltre 3.100 le persone col Sars-Cov-2 in Molise.

I DATI NAZIONALI

Nuovo record di contagi giornalieri in Italia: oggi il bollettino ne riporta 189.109, con un tasso di positività del 17.3% rispetto ai tamponi fatti. I decessi sono stati anche oggi sopra le 200 unità: 231 (ieri 259). Sempre in aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 36 in più (ieri +41) mentre i ricoveri ordinari sono 452 in più (ieri +579).

