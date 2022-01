Ha colpito in faccia un ragazzo, frantumandogli un dente e lasciandolo sanguinante a terra sotto gli occhi increduli di decine di persone. E’ accaduto l’ultima notte dell’anno in un ristorante di Guglionesi, dove fino a quel momento la festa per salutare l’arrivo del 2022 si era svolta in un clima tranquillo, segnato da grande educazione e autocontrollo, nel completo rispetto della regole anti-covid. Ma quando mancava una manciata di minuti alle 2 della notte e ci si accingeva all’ultimo brindisi, nel locale che si trova nel centro storico di Guglionesi è entrata una coppietta per dare gli auguri ai genitori di lui seduti a un tavolo. Uno dei presenti, un 25enne, ha salutato con un complimento affettuoso la ragazza, che è sua cugina. Il fidanzatino, per tutta risposta, lo ha colpito con un cazzotto intimandogli di stare al suo posto.

Attimi di stupore, riferiscono i testimoni, per via della gratuità di una reazione che i più hanno attribuito a una scarsa lucidità. Ma il peggio è arrivato quando il padre del giovane che aveva già colpito l’altro si è alzato dal tavolo, lasciando la moglie e la figlia neonata che dormiva nella carrozzina, credendo di dover andare a dare manforte al figlio “oltraggiato”, e ha sferrato un cazzotto violento sul volto del 25enne. Il ragazzo, molto più minuto e basso di lui, è caduto a terra e si è ritrovato con una brutta ferita al capo e un dente rotto. E’ stato subito accompagnato in ospedale dove è stato medicato e dove è stato trattenuto per diverse ore. I sanitari del San Timoteo lo hanno sottoposto anche a esami specifici per eventuali danni di natura cranica.

Il caso è passato in mano agli inquirenti che ora accerteranno le responsabilità, e la stessa famiglia del giovane colpito ha deciso di sporgere denuncia contro il 45enne, responsabile di un fatto ritenuto inaccettabile. Amareggiato il ristoratore del locale, che subito dopo il fatto ha mandato via l’aggressore mentre gli altri presenti, alcune decine di persone, restavano sconvolti dalla scena.