42 milioni al Molise per la Rigenerazione Urbana, Occhionero: “Punto di svolta”

La deputata molisana di Italia Viva Giusy Occhionero ritiene che i fondi in arrivo nella nostra regione col Pnrr per la cosiddetta Rigenerazione Urbana possano rappresentare un importante punto di svolta.

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assicurerà alle casse dei comuni del Molise oltre 42 milioni di euro per la Rigenerazione Urbana. Si tratta di un’occasione unica, che può davvero rappresentare un punto di svolta per la nostra Regione” così Giuseppina Occhionero commenta i fondi stanziati dal Governo per la ripresa della realtà locali.

“I fondi destinati al Molise fanno parte dello sforzo del Governo, che ha previsto complessivamente 3.4 miliardi in tutta Italia per cambiare il volto di piccole e medie realtà. Una somma simile rappresenta per molti comuni qualcosa senza precedenti e un momento di progettazione e spesa che potrebbe davvero cambiare la storia della nostra regione e dei cittadini. Ora ai comuni la fondamentale responsabilità di saper mettere a terra i progetti per accedere alle risorse che arriveranno in tre tranche fino al 2026. La politica ora può davvero progettare un turning point per i cittadini e il territorio.

Perché i comuni e i loro abitanti giovino delle risorse è cruciale la gestione oculata e efficiente da parte delle amministrazioni locali, che sono chiamate a individuare le modalità più rapide e efficienti per usare i fondi. Capacità di controllo e gestione accurata sono le prerogative per cambiare il volto del Molise. Come deputata del Molise, garantisco tutto il mio impegno per poter contribuire, se servirà, alla gestione e all’implementazione di questi fondi. Abbiamo di fronte una sfida generazionale che possiamo e dobbiamo contribuire a vincere”.