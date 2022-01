Il Molise si avvicina a quota 600mila somministrazioni totali (da poco più di un anno) ma solo negli ultimi 7 giorni di somministrazioni ne sono state fatte quasi 18mila e di queste circa 3.200 sono prime dosi.

Significa che 3.194 molisani (questo il numero preciso) che mai prima d’ora avevano messo piede in un centro vaccinale – o almeno non per farsi inoculare il vaccino anticovid – nell’ultima settimana (precisamente dal 6 al 12 gennaio) lo hanno fatto. Tra questi oltre il 76.2% sono bambini dai 5 agli 11 anni, a conferma di come stia procedendo bene la campagna vaccinale per i più piccoli nella nostra regione. Anche perchè sono le percentuali che parlano: stamattina alle 9.30 se in Molise la percentuale di vaccinati in quella fascia d’età rappresentava il 26.8%, in Italia si era fermi al 19.3%.

Nel dettaglio i numeri dei vaccini fatti in Molise dal 6 al 12 gennaio sono questi. Il totale di 7 giorni è di 17.950 di cui:

3.194 prime dosi, tra cui 2.435 andate alla fascia 5-11 anni;

1.773 seconde dosi;

12.982 terze dosi.

Come si tramutano queste cifre in percentuale? Vediamolo. Le prime dosi fatte negli ultimi 7 giorni sono il 17.8% del totale che è, come detto, di quasi 18mila. Ma la parte da leone delle prime dosi la fanno quelle destinate ai più piccoli, cioè agli infradodicenni. Nel dettaglio i vaccini a bambini e bambine di questa fascia d’età rappresentano oltre i tre quarti del totale delle prime dosi (il 76.2%) di quest’ultima settimana. Le seconde dosi, che pure dimostrano che nelle ultime settimane molti scettici si sono convinti a vaccinarsi (leggasi Super Green Pass, mentre è ancora presto per valutare l’esito dell’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50), rappresentano in questa settimana considerata quasi il 10% del totale (precisamente il 9.9%). E poi ci sono le terze dosi: solo quelle sono state il 72.3% del totale negli ultimi 7 giorni.

In Italia da due giorni si registrano record di vaccinazioni. Ieri ne sono state fatte addirittura (quasi) 700mila. Di queste le prime dosi sono state 77.500, e tra questi ci sono 48mila bambini.