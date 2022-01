Ieri in Molise 211 contagi e 16 guarigioni. In Infettive un decesso e un ricovero

5 DECESSI IN 24 ORE: ETÀ MEDIA VICINA AI 75 ANNI MA TRA LE VITTIME DUE SESSANTENNI

Giornata drammatica per quanto riguarda le vittime Covid in ospedale: da marzo non accadeva che ci fossero così tanti decessi in un solo giorno. Oggi sono spirate 5 persone: 4 nel reparto di Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva. Si tratta, in quest’ultimo caso, di una donna di Termoli di 65 anni. Grave il suo quadro clinico, come ci aveva spiegato giorni fa il primario della Rianimazione. Non ce l’hanno fatta neanche altre quattro persone ricoverate nel reparto ordinario: parliamo di un uomo di 66 anni di Isernia, di un uomo di 77 anni di Termoli, di una 81enne di Ferrazzano e di una 91enne, ricoverata solo ieri sera, di Termoli.

È la cittadina adriatica che oggi paga il prezzo maggiore, con 3 concittadini morti con il Covid-19. L’età media dei deceduti è di quasi 75 anni ma la mediana si ferma a 71. L’azienda sanitaria informa che dei 5 decessi 3 si riferiscono a persone vaccinate e 2 a persone non immunizzate.

bollettino del 31 gennaio 2022

OGGI 6 RICOVERI E 1 DIMISSIONE

Alto oggi anche il numero di nuove ospedalizzazioni: per la precisione sono 1 in Terapia Intensiva (paziente di Isernia), 1 nel reparto Anziano Fragile (paziente di Campomarino) e 4 in Malattie Infettive (persone di Campobasso, Capracotta, Isernia e Roccavivara). Al contempo è stato dimesso un paziente di fuori regione ricoverato nel reparto per anziani.

Al momento risultano dunque essere 25 i degenti in Infettive, 13 in Anziano Fragile e 3 in Rianimazione, per un totale di 41.

377 CONTAGI (CON POCHI TAMPONI) E 329 GUARIGIONI

Sale ma di poco il numero di attualmente positivi in regione (ora 9.857) per effetto di 329 nuove diagnosi di positività e contestualmente 329 guarigioni. Basso però oggi il numero di tamponi (431 molecolari e 819 rapidi) tanto che il tasso di positività complessivo supera il 30%. Sul totale solo 25 sono i casi rilevati da tampone molecolare (ne sono stati fatti 431); tutti gli altri 352 arrivano all’esito di test antigenico. Da segnalare 85 nuovi casi a Campobasso, 47 a Termoli e 36 ad Isernia. Per quanto riguarda i guariti, invece, ben 82 sono di Termoli. Gran numero di guariti anche ad Agnone (57), Fornelli (35), Campobasso (22) e Trivento (18).

LA MAPPA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE. RESTA ‘FREE’ SOLO PROVVIDENTI

È sempre (come la scorsa settimana) solo Provvidenti a non avere casi di contagio sul suo territorio. Tutti gli altri 135 comuni molisani ne hanno almeno 1 (come Montelongo, Tufara e San Biase). Ma a parte queste e poche altre eccezioni, i numeri sono ben più alti. Precisiamo che la mappa è aggiornata ai dati di ieri 30 gennaio.

Restano a 3 cifre Campobasso (1617 vs i 1575 della settimana scorsa) e Termoli (che passa da 1057 a 1116). Segue Isernia che arriva a 985 casi (da 963) e più a distanza Venafro (519 dacchè era a 524), Bojano (ora 343) e Agnone (327). A tre cifre anche (dal più grande al più piccolo) Montenero di Bisaccia, Campomarino, Riccia, Trivento, Vinchiaturo, Guglionesi, Santa Croce di Magliano, Larino, San Martino in Pensilis, Frosolone, Petacciato e Ferrazzano.

ASREM VALUTA RIAPERTURA RSA COVID A VENAFRO

La Asrem ha avviato i lavori per adeguare una parte del “Santissimo Rosario” di Venafro, ospedale che funziona a regime ridottissimo, come Rsa covid. Era già stato fatto nella prima fase della pandemia, quando decine di anziani con infezione da coronavirus erano stati trasferiti nella struttura riorganizzata in ospedale covid per asintomatici e paucisintomatici. Oggi è al vaglio nuovamente la riorganizzazione, anche per andare incontro alle necessità dell’ospedale Cardarelli dove il carico aumenta. Lo scorso 18 gennaio proprio al Cardarelli di Campobasso è stato attivato il reparto ‘Anziano Fragile’, dove ad oggi ci sono 13 ricoverati. A breve – e soprattutto in presenza di numeri maggiori – gli anziani con sintomi lievi ma quadri clinici compromessi potrebbero essere raggruppati tutti a Venafro, nell’ala riservata a Rsa covid.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 57.715 casi di infezione, per un tasso di positività sceso al 12.1%. Gli attualmente positivi in tutto il Paese sono 51.211 meno di ieri. I decessi invece sono in crescita: 349 vs i 235 di ieri. Aumentano le degenze in area medica mentre scendono, lentamente, quelle rianimazione. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono 296 più di ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono diminuiti di 9 unità (ieri erano aumentati di 5 unità ma erano col segno meno nei 3 giorni precedenti).

IL REPORT DEL MOLISE DELLA SETTIMANA SCORSA