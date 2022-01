Ieri in Molise 383 contagi e 128 guarigioni. In ospedale 1 decesso, 1 ricovero e 4 dimissioni (e non 5 come comunicato)

IN INFETTIVE MUORE 97ENNE, NUOVO RICOVERO

Nel bollettino odierno l’Asrem corregge parzialmente quanto comunicato ieri: una donna di Carpino, di 97 anni, è morta in Malattie Infettive ma erroneamente ieri era stata comunicata la sua dimissione.

bollettino del 30.01.2022

Nelle ultime 24 ore non c’è stata alcuna dimissione ospedaliera: c’è stato invece un ricovero, sempre in Infettive, di un paziente di Castelpetroso. Attualmente nel reparto Covid ordinario ci sono 24 degenti, 13 invece sono assistiti nel reparto Anziano Fragile Covid mentre 3 sono intubate per insufficienza respiratoria nella Terapia intensiva Covid.

211 NUOVI CASI E 16 GUARIGIONI: OLTRE 9.800 ATTUALMENTE POSITIVI

Sono 211 le nuove diagnosi di positività al Sars-Cov-2 accertate in Molise: 46 sono emerse dal campione di 607 tamponi molecolari mentre le restanti 165 arrivano all’esito di test antigenici. A doppia cifra ancora Isernia (+31), Termoli (+28), Campobasso (+14) ma anche Larino con 12 casi, Ururi con 11 e Colli a Volturno con 10. Si tratta nondimeno di numeri più bassi di quelli a cui ci eravamo abituati nelle scorse settimane. Oggi ci sono solo 16 guarigioni, pertanto il numero di attualmente positivi in regione arriva alla cifra di 9.813. Ricordiamo però che di tutti questi solo 40 sono in ospedale per il Covid-19: si tratta dello 0.4%.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia si sono registrati 104.065 casi di infezione, per un tasso di positività sceso al 12.7%. Continuano a calare gli attualmente positivi. I decessi sono stati 235 (dato in calo, ieri erano 377) ma tornano a salire – sebbene di poco – le degenze ospedaliere in area critica. Più in particolare, rispetto a ieri ci sono 5 ricoverati in più nelle rianimazioni mentre i posti letto occupati nelle aree mediche scendono di 19 unità. Ricordiamo che nei precedenti 3 giorni il trend dei ricoveri era stato in discesa, sia nelle Terapie Intensive che nei reparti ordinari.

ULTRACINQUANTENNI NON VACCINATI, RISCHIO SANZIONI