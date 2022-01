Ieri in Molise 23 contagi ma su soli 324 tamponi; 2 ricoveri, 1 trasferimento in Rianimazione e 1 dimissione da Infettive. 7 i guariti

1 RICOVERO E 1 DIMISSIONE IN MALATTIE INFETTIVE

Nonostante continui drasticamente l’aumento di positivi in regione, in ospedale non si registrano novità, almeno per quanto riguarda i numeri. Oggi nel reparto di Malattie Infettive è entrato un paziente di Cercepiccola ma al contempo ne è uscito uno di Monteroduni. Quindi restano 21 i degenti ricoverati nel reparto Covid, cui vanno aggiunti 2 pazienti assistiti nella Terapia Intensiva.

Dal bollettino Asrem emerge che dei 23 ricoverati 10 non sono vaccinati mentre 12 hanno ricevuto chi due dosi chi addirittura tre. Ma non è il caso di gridare allo scandalo perchè è del tutto fisiologico (leggasi effetto-paradosso) che, in un territorio in cui circa il 90% della popolazione è immunizzata (e quindi il 10% non lo è), il numero di pazienti ospedalizzati seppur vaccinati possa eguagliare o addirittura superare quello dei ricoverati non vaccinati.

228 CASI IN 41 CENTRI, TASSO AL 29.5%

Rimane alto il numero di contagi così come il tasso di positività: 228 il primo e 29.5% il secondo. Nel bollettino odierno, però, sono solo 3 i centri in cui si registrano aumenti a doppia cifra: Campobasso (+58), Isernia (+41) e Venafro (+32). Tutti gli altri – e sono 38 – registrano aumenti più contenuti, compresa la cittadina di Termoli (+3). Va detto però che il numero di test è – come si riscontra ogni lunedì – basso rispetto ai giorni scorsi: è 772 ma di recente aveva spesso superato le mille unità.

Oggi ci sono solo 3 guarigioni (rispettivamente a Baranello, Sepino e Termoli) pertanto il numero di attualmente positivi sale ancora: ora è a 2.378.

LA MAPPA DEL CONTAGIO, COINVOLTO L’84% DEI COMUNI

Sono 114, ovvero quasi l’84% dei 136 comuni totali, i centri del Molise che hanno attualmente (la mappa è aggiornata ai dati di ieri sera 2 gennaio) almeno un caso di contagio. Erano 70 la settimana precedente (mappa a destra). Termoli, Campobasso e Isernia le città coi numeri maggiori, ma sono tantissimi i comuni (più piccoli) che mostrano un numero a due cifre. Ma si tratta quasi sempre di cifre sottostimate, perchè nel computo mancano gli esiti di centinaia di tamponi in attesa di essere processati e che arrivano dopo la positività dei test rapidi.

IL REPORT MOLISANO DELLA SETTIMANA SCORSA

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia si sono registrati circa 68mila contagi, per un tasso di positività del 15.3% (ieri al 22%). I decessi segnalati sono stati 140 (ieri 133) mentre salgono le degenze ospedaliere, specialmente quelle meno critiche. Rispetto a ieri i posti letto occupati nei reparti covid ordinari sono 577 in più, mentre quelli nelle Terapie Intensive sono aumentati di 32 unità.