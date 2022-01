3° dose a tutti i 12-15enni ma il sito non è aggiornato e dice “solo i fragili”

Da due giorni le prenotazioni per le terze dosi per tutti i 12-15enni sono state attivate anche in Molise, come d’altronde era stato puntualmente comunicato. Ma sul sito ciò non si evince e – puta caso – un lettore distratto potrebbe pensare che non può prenotare la dose booster per il proprio figlio pre-adolescente.

A segnalarlo è un genitore che si definisce “pro vax” e che scrive alla nostra redazione: “In un periodo in cui il Governo spinge tutti a vaccinarsi con la 3^ dose anti-covid, mi pare uno scandalo che sul sito ufficiale della Regione Molise relativa alla adesione vaccinale anticovid si dica ancora oggi, erroneamente, che nella fascia di età 12-15 anni ci si possa vaccinare solo se si è fragili” (come dimostra la foto).

In effetti, se alla Vigilia di Natale il Ministero della Salute aveva comunicato il via libera alla vaccinazione booster per 16-17enni (tutti nessuno escluso) e 12-15enni purchè fragili, dai primi giorni di gennaio (alla luce di una circolare del Ministero della Salute che ha ampliato ulteriormente la platea cui spetta la terza dose) non è più così e anche il Molise si è adeguato, comunicando appunto che dal 10 gennaio è possibile prenotare l’appuntamento.

Dal sito però, ad oggi, non è ben spiegata questa possibilità e in home page figura ancora la dicitura errata. “Ciò può spingere, erroneamente, tutti i genitori che lo consultano ad attendere ulteriormente per far vaccinare il proprio figlio. E’ quello che ho fatto io, finchè non mi sono deciso a chiedere informazioni telefonicamente. L’operatore mi ha risposto candidamente che il sito non è aggiornato e che adesso tutti i 12-15enni possono ricevere la 3^ dose. Quindi invito tutti i genitori con un figlio nella suddetta fascia di età ad ignorare ciò che è scritto nella suddetta homepage ma di procedere invece con la prenotazione vaccinale (anche tramite lo stesso sito)”.

La dicitura è errata, e confidiamo in un rapido aggiornamento, ma specifichiamo che la prenotazione è possibile.