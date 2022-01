27 gennaio – 2 anziani morti e 4 nuovi ricoveri in Infettive. In area medica tasso di occupazione sopra 23%

Ieri in Molise 6 ricoveri (5 in Infettive e 1 in Anziano Fragile), un decesso nel reparto Anziano Fragile, 507 contagi e 444 guarigioni

DUE OTTANTENNI COL VIRUS MORTI IN OSPEDALE

Sono due le vittime, classificate come Covid, delle ultime 24 ore. Si tratta di un 83enne di Termoli ricoverato nel reparto ‘Anziano Fragile Covid’ (ieri era spirato un 88enne, sempre di Termoli e sempre nello stesso reparto) e di un 87enne di Larino, ricoverato invece fino a poco prima in Malattie Infettive.

bollettino del_27.01.2022

4 NUOVI RICOVERI IN INFETTIVA, SALE IL TASSO DI OCCUPAZIONE

Nelle ultime ore hanno fatto il loro ingresso in Malattie Infettive 4 nuovi pazienti, rispettivamente 2 di Isernia, 1 di Termoli e 1 di Belmonte del Sannio. In totale arrivano a 28 i pazienti in Infettive cui si sommano 13 degenti ricoverati nel reparto ‘Anziano fragile’. In area medica dunque sono complessivamente 41 i pazienti. In Terapia Intensiva invece restano 3.

IN AREA MEDICA SI SFORA LA SOGLIA CRITICA

Fino a pochi giorni fa il Molise risultava tra le regioni ‘esenti’ dallo sforare la soglia critica, sia quella del 10% di occupazione delle Terapie Intensive, sia quella del 15% dei reparti Covid ordinari. Ora la situazione pare stia volgendo a un cambiamento: in Rianimazione, con 3 pazienti assistiti, il tasso è poco meno dell’8% ma basterebbe un altro paziente intubato per far oltrepassare la soglia critica del 10%. In area medica invece, dove i posti riferiti all’Agenas sono sulla carta complessivamente 176, i ricoveri sono saliti – come si diceva – a 41 (Malattie Infettive e Anziano Fragile Covid), il tasso di occupazione è salito sopra al 23.3%.

392 CONTAGI E 266 GUARITI

La curva dei contagi è sostanzialmente stabile: oggi sono poco meno di 400 i nuovi casi e di contro ci sono 266 guarigioni. I nuovi casi sono rispettivamente 66 da tampone molecolare (ne sono stati processati oltre 1.180 per un tasso di positività del 5.6%) e i restanti 326 da test antigenico.

I DATI NAZIONALI

Anche oggi in calo i posti letto occupati: terapie intensive (-20) e ricoveri ordinari (-148). I morti sono stati 389 mentre i nuovi casi rilevati sono 155.697, per un tasso di positività del 15%.

MAPPA ECDC, PREDOMINA IL ROSSO SCURO

Il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, l’Ecdc, ha stilato anche questa settimana la sua mappa del contagio. Ormai il colore dominante nel Continente è il rosso scuro.

