25 gennaio – Più guariti che positivi ma c’è un ingresso in Intensiva. Le Regioni chiedono di superare i colori

Ieri in Molise 2 ricoveri in Malattie Infettive, un decesso domiciliare, 369 contagi e 541 guarigioni.

DIVENTANO 3 I PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA

Il trasferimento nel reparto di Terapia intensiva di una persona di Termoli che era precedentemente assistita in altro reparto è probabilmente la notizia più negativa che emerge dal bollettino covid dell’Asrem oggi 25 gennaio. Nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Campobasso sono ora 3 le persone ricoverate con il virus Sars-Cov-2.

LA SITUAZIONE AL CARDARELLI

Salgono a 37 le persone con covid ricoverate al Cardarelli di Campobasso dopo che nella giornata di oggi l’Azienda sanitaria regionale del Molise ha comunicato un nuovo ingresso, relativo a un paziente di Campobasso, nel reparto di malattie infettive dove sono 20 i degenti. Rispetto a ieri ci sono invece due posti letto in più occupati nel reparto Anziano fragile, ma se una persona di Venafro è da considerarsi un nuovo ingresso, quella di Termoli era stata ricoverata già il 19 gennaio scorso. Riguardo i dati sui vaccinati in ospedale, 12 dei 37 ricoverati risultano non vaccinati, 1 ha ricevuto una sola dose, 8 ne hanno ricevute due o il monodose e 16 sono trivaccinate.

IL BOLLETTINO DEL 25 GENNAIO

GUARITI SUPERANO NUOVI CONTAGI

Cala come ieri il numero degli attualmente positivi in Molise: sono adesso 9.230 per effetto di 539 guarigioni e 457 contagi. I nuovi positivi oggi emergono in 105 casi da tamponi molecolari e in 352 da test antigenici. Il tasso di positività dei tamponi molecolari è oggi del 6,7%.

EMERGENZA COVID, REGIONI CHIEDONO A GOVERNO DI AGGIORNARE LE NORME

Si è svolta oggi a Roma la riunione dei Governatori delle Regioni italiane, alla quale ha partecipato anche il presidente della Giunta regionale Molise Donato Toma, dalla quale è scaturito un documento che chiede al governo di modificare il sistema dei colori delle regioni e semplificare lee procedure del protocollo scolastico.

“Oggi – ha dichiaro Donato Toma al termine della riunione – insieme ai presidenti delle altre Regioni, abbiamo deciso di inviare al Governo un documento unitario con il quale poniamo l’attenzione sulla necessità di superare il sistema dei colori, come pure di limitare la sorveglianza ai soli soggetti sintomatici. Per quanto riguarda la scuola, al fine di semplificare le procedure, abbiamo giudicato opportuno che vengano posti in isolamento solo i soggetti sintomatici, senza interrompere l’attività in presenza. Nei bollettini dei ricoveri Covid, infine, abbiamo chiesto di non conteggiare i pazienti che vengono ricoverati per altre patologie e che risultino positivi”.

I DATI NAZIONALI

Dai dati di oggi in Italia emerge un numero altissimo di decessi, addirittura 468 (ieri 352). Sono invece in leggero aumento i posti letto occupati in terapia intensiva (+9, ieri invariati) e quelli nei reparti ordinari 165 (ieri +235). I contagi sono 186.740 su 1.397.245 tamponi per un tasso di positività del 13,3%.