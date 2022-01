Ieri in Molise 2 ricoveri, di cui 1 in Rianimazione e 1 dimissione, 425 contagi e 111 guarigioni. Comunicati anche 2 decessi ma relativi ai giorni precedenti.

SALGONO A 21 I RICOVERATI CON COVID

Due nuovi ingressi ma anche una uscita dal reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso oggi per l’epidemia da covid-19. Sono stati ricoverati un paziente di Isernia e uno di Carpino, paese della provincia di Foggia mentre una persona di Petacciato ha lasciato l’ospedale campobassano. Risultano essere ricoverate con covid 21 persone al Cardarelli, 2 delle quali in Terapia intensiva. Tra i ricoverati, 10 non sono vaccinati e 11 hanno ricevuto il preparato anti-covid.

I POSITIVI IN MOLISE SONO QUASI 9.500

Sono 210 i contagi accertati nelle ultime 24 ore, 167 da tamponi antigenici e 43 da test molecolari. Per questi ultimi sono stati processati in tutto 842 tamponi e il tasso di positività è del 5,1%. Salgono a 9.486 le persone attualmente positive in regione anche grazie a 72 guarigioni avvenute. La percentuale dei ricoverati è quindi dello 0,22%.

IL BOLLETTINO DEL 23 GENNAIO

FOCOLAIO ALLA RSA OPERA SERENA

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi leggerissima crescita del numero di posti letto occupato in terapia intensiva (+9, ieri -31)mentre più rilevante per i reparti ordinari (+185 ma ieri -43). Le vittime sono state 227 (ieri 333). Su 930384 tamponi sono immersi 138860 nuovi positivi per un tasso del 14,9%.

