22 gennaio – 2 ricoveri e 1 dimissione, contagi stabili. 2 decessi pregressi in Chirurgia

Ieri in Molise 415 contagi e 353 guarigioni. In Infettive un decesso, due ricoveri e una dimissione

bollettino del 22.01.2022

RICONTEGGIATI DUE DECESSI AVVENUTI IN CHIRURGIA

L’Asrem ha inserito nel bollettino odierno due decessi, avvenuti entrambi giorni fa nel reparto multidisciplinare Covid della Chirurgia. Si tratta di una donna di 62 anni di Ferrazzano e di un uomo, più anziano, di 92 anni di Trivento.

2 RICOVERI, 1 IN TERAPIA INTENSIVA. 1 DIMISSIONE DA INFETTIVE

Ci sono due nuovi ricoveri e purtroppo uno di questi è avvenuto in Terapia Intensiva, dove ora pertanto sono 2 e non più 1 i degenti assistiti e intubati. Ad essere ricoverato nel reparto salvavita una persona di Albano Laziale (dunque di fuori regione).

In Malattie Infettive invece ci sono stati un ingresso e una uscita. Una persona di Campodipietra è stata ricoverata mentre una di Limosano è stata dimessa ed è potuta tornare finalmente a casa.

Pertanto ora sono 18 i pazienti in Malattie Infettive (circa la metà non è vaccinata) mentre sono 2 i degenti in Rianimazione.

425 CONTAGI E 111 GUARIGIONI

Sono oggi 425, di cui 72 da molecolari e 353 da test antigenici, le nuove diagnosi di positività al Sars-Cov-2. I numeri assoluti più alti si riscontrano a Campobasso (65), Termoli (52) ed Isernia (37). Una decina di casi ciascuno sono stati appurati inoltre a Bojano, Venafro, Agnone, Campomarino, Petacciato.

Oggi vengono riportati 111 guariti, il numero maggiore dei quali a Termoli e Campobasso, e dunque il numero di attualmente positivi arriva a 9.348. Ricordiamo che la percentuale di ospedalizzazioni è di appena lo 0.21%. Significa che oltre novemila e trecento persone sono in isolamento ma non hanno sintomi tali (o non ne hanno affatto) da richiedere cure ospedaliere.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 171.263 nuovi casi di positività al Sars-Cov-2, per un tasso di positività al 16.4% (ieri 16%). I decessi sono stati 333 (ieri 373). La buona notizia è che scendono i ricoveri: -43 quelli nei reparti ordinari e -31 quelli nelle terapie intensive.

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.