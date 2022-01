Ieri in Molise 577 contagi e 301 guariti, in Infettive 1 decesso, 1 ricovero e 2 dimissioni

SCENDONO A 19 I RICOVERATI: OGGI 5 DIMISSIONI

Sono decisamente incoraggianti le notizie che arrivano dal reparto di Malattie Infettive: oggi ci sono stati sì 2 nuovi ricoveri (pazienti di Petacciato e Riccia) ma altresì ben 5 dimissioni (relative a 2 persone di Termoli e a 1 rispettivamente di Ferrazzano, Venafro e di fuori regione). Scendono così a 18 i pazienti assistiti nel reparto a media intensità di cura, mentre nel reparto salvavita di Terapia Intensiva c’è un unico degente, in condizioni più critiche. Ricordiamo che dei 19 ricoverati – come specifica l’Asrem – 11 non sono vaccinati a differenza dei restanti 8.

bollettino 19 gennaio 2022

415 CONTAGI E 119 GUARITI

Sono 415 le nuove diagnosi di positività al Sars-Cov-2 rilevate nelle ultime 24 ore in regione: precisamente 61 arrivano dall’esito di test molecolari (1.101, per un tasso del 5.5%) e le restanti 354 da antigenici. Numeri a doppia cifra a Campobasso (58), Termoli (63), Isernia (35) e poi ancora Venafro (17), Larino (12), Trivento (11) e Frosolone (10).

A tre cifre anche oggi il numero dei guariti dall’infezione: sono 119 e i numeri maggiori arrivano da Termoli, Campobasso e Montenero di Bisaccia. Al netto dei guariti, gli attualmente positivi sono ad oggi in tutta la regione 8.975. Di questi però soltanto lo 0.21% necessita delle cure in ospedale.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia rilevati 192.320 contagi per un tasso di positività salito al 16.3%. I decessi odierni sono 380 (ieri sono stati 434). In calo il dato sulle degenze: i ricoveri ordinari crescono di sole 52 unità mentre le terapie intensive sono in calo per il secondo giorno consecutivo: ieri -2, oggi -27.