17 gennaio – Donna di 91 anni muore in Infettive. Oggi un dimesso e 235 molisani guariti

Ieri in Molise 440 contagi e 41 guariti, 3 ricoveri e 2 decessi in ospedale

IN INFETTIVE RESTANO IN 23: UNA DIMISSIONE E UN DECESSO

Una donna di 91 anni, residente a Morrone del Sannio, è morta nelle ultime ore nel reparto di Malattie Infettive dove era ricoverata perchè risultata positiva al virus. Per un paziente di Baranello invece è arrivata l’attesa dimissione dal reparto, perchè giudicato clinicamente guarito. Nelle ultime 24 ore non c’è stato alcun ricovero: pertanto restano 23 i ricoverati nel reparto di Subintensiva, mentre c’è un unico paziente assistito nel reparto più critico di Terapia Intensiva.

445 CONTAGI MA BOOM DI GUARITI: SONO 235

Elevato il numero odierno di guariti, pari a più della metà dei nuovi contagi (che sono invece 445). I nuovi positivi sono emersi per la stragrande maggioranza da test antigenici, per la precisione 410. Soltanto 35 i molisani che hanno ricevuto la diagnosi di positività al Sars-Cov-2 dall’esito di un tampone molecolare. L’Asrem ne ha processati 752 e dunque il relativo tasso di positività è oggi inferiore al 5%.

Più che i contagi a far notizia oggi sono i guariti, oltre 230. La maggior parte sono cittadini di Campobasso (61) e Termoli (46), che d’altra parte sono i comuni molisani con il numero assoluto maggiore di casi. Ieri erano (come da mappa sotto) quasi 1.500 nel capoluogo e oltre 960 nel comune bassomolisano.

IL VIRUS NEL 100% DEI COMUNI MOLISANI

Casi di contagio al virus sono presenti in tutti i 136 i comuni molisani, nessuno escluso. Un vero inedito dall’inizio della pandemia. Il Sars-Cov-2 (ma potremmo dire la variante Omicron) ha raggiunto in Molise anche tutti gli 8 piccoli centri che fino alla settimana scorsa risultavano covid-free. La conferma dalla mappa, aggiornata però a ieri 16 gennaio, diffusa dall’Asrem. Complessivamente in regione gli attualmente positivi sono arrivati alla cifra di 8.195 (erano poco più della metà, ovvero circa 4.710, una settimana fa). I numeri più alti nelle principali città, a partire dal capoluogo Campobasso che attualmente conta 1.482 residenti positivi. Seguono Termoli con 966 casi di infezione attiva e Isernia con 783 cittadini contagiati e in isolamento. Contagio a 3 cifre anche in altri 12 comuni.

IL REPORT DELLA SETTIMANA SCORSA

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 83.403 contagi per un tasso di positività al 15.4% (ieri 16.1%). I decessi sono stati 287 (ieri 248). In aumento le degenze ospedaliere: +26 le terapie intensive e +509 i reparti Covid ordinari.