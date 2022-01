16 gennaio – Domenica con due vittime, una anche in Malattie Infettive. Tre nuovi ricoveri

Ieri in Molise 1 decesso, 2 ricoveri e 1 dimissione, oltre a 512 contagi (109 da molecolare) e 59 guariti.

ALTRE DUE VITTIME

Purtroppo sono due oggi le vittime annoverate fra i decessi covid nel bollettino quotidiano dell’Azienda sanitaria regionale del Molise. Oltre al 65enne di Ururi che ha perso la vita nel reparto di Rianimazione anche a causa di patologie pregresse gravissime, è morta nel reparto di Malattie infettive una donna di Jelsi di 74 anni. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia giunge in Molise a quota 544 secondo il calcolo portato avanti da primonumero.it che tiene conto anche di decessi avvenuti a domicilio.

26 PAZIENTI COVID AL CARDARELLI

Ci sono oggi 3 nuovi ingressi in malattie infettive relative a persone di Forlì del Sannio, Trivento e Mignano Monte Lungo, un paese della provincia di Caserta, in Campania. Questi nuovi ricoverati portano ora il totale dei degenti al Cardarelli con covid a 26, dei quali soltanto 1 in Terapia intensiva. Dei 26 pazienti, 14 risultano non essere vaccinati, 4 hanno ricevuto due dosi di vaccino o il monodose, infine 8 di queste persone sono trivaccinate.

OLTRE 8MILA MOLISANI COL VIRUS

Sono 440 i nuovi positivi emersi oggi in Molise, 89 da tamponi molecolari e 351 da tamponi antigenici. Il tasso di positività per i tamponi molecolari è del 11,6%, per effetto di 770 tamponi processati, mentre per i test antigenici che in tutto sono stati 2,106, il tasso è del 16,7%. Nel complesso infine sui 2.876 tamponi refertati il tasso di positività si attesta al 15,3%. Gli attualmente positivi salgono a 8.195 anche per effetto di 41 guarigioni.

IL BOLLETTINO DEL 16 GENNAIO

I DATI NAZIONALI

Leggera risalita oggi del numero di posti letto occupati in terapia intensiva in Italia (+14 mentre ieri era -2) mentre è sempre consistente l’aumento per quanto riguarda i reparti ordinari (+349, ieri +351). Oggi si registrano 248 decessi (ieri 308) legati al covid in tutto il Paese. I nuovi positivi sono 149.512 su un totale di 927.846 tamponi per un tasso di positività del 16,1% (ieri 14,8%).