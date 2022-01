Ieri in Molise 560 contagi, 1 ricovero, 7 dimessi e 83 guariti. Oggi 798 contagi, 1 ricovero, 1 dimesso e 73 guariti

Il bollettino 11 gennaio 2022

IN MALATTIE INFETTIVE 1 RICOVERO E 1 DIMISSIONE

Una persona di Campobasso è stata ricoverata mentre una di Termoli è stata dimessa. Il reparto di Malattie Infettive conferma i numeri di ieri: restano 22 i pazienti ricoverati. In Terapia Intensiva ce ne sono 2, e sono fermi a questo numero da settimane.

QUASI 800 NUOVI CASI ED è BOOM DI POSITIVI DA ANTIGENICI

Oggi in Molise si sono registrati altri 798 casi di positività al Sars-Cov-2. Di questi, 226 arrivano dalla processazione dei tamponi molecolari, che oggi sono stati 1926 e dunque il tasso di positività si attesta sopra l’11.7%. Ma ben 572 positivi sono stati ‘scovati’ dai tamponi antigenici o rapidi, che sono stati complessivamente 3.432 e il cui tasso di positività è dunque del 16.7%.

Dalla lunga lista di paesi con contagi – ormai sono in tutti i comuni della regione – spicca il dato di Campobasso: 170 positivi, di cui solo 19 da molecolare. Rilevanti anche gli 81 casi (di cui solo 16 da molecolare) di Isernia e i 79 di Termoli (44 da molecolare, 35 da rapido). Ma la lista, come detto, è molto lunga, come d’altronde stiamo vedendo da molti giorni a questa parte.

IERI 83, OGGI 73 GUARIGIONI

Ben 73 oggi le persone guarite dall’infezione, che molto spesso non porta ad alcuna sintomatologia. Da sottolineare i 15 guariti di Termoli e i 15 di Campobasso (che d’altra parte sono i comuni più grandi e col numero assoluto maggiore di contagi).

Sono attualmente 5.913 i positivi in Molise.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 220.532 nuovi casi di positività (numero mai registrato in un solo giorno), per un tasso del 16% rispetto ai tamponi analizzati. Le vittime sono salite a 294 (ieri 227). I pazienti in terapia intensiva sono 71 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati nei reparti ordinari invece sono oltre 17mila, 727 in più di ieri.