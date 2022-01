Ieri in Molise complessivamente 393 contagi, 3 ricoveri, 3 dimissioni e 10 guarigioni

IN 7 LASCIANO L’OSPEDALE. UN NUOVO RICOVERO: I PAZIENTI IN INFETTIVE SONO ORA 22 (IERI 28)

Ottime notizie dal fronte ospedaliero: dal reparto di Malattie infettive del Cardarelli oggi sono state dimesse 7 persone (di Bojano, Campomarino, Castropignano, Cercemaggiore, Colle D’Anchise, Mafalda e Spinete). Di contro è stato ricoverato un cittadino di Palermo. Ora nel reparto Covid ordinario i degenti scendono a 22. Restano 2 invece i pazienti intubati in Terapia Intensiva. Quindi su 5.188 persone col virus in questo momento in Molise, ne sono ricoverate solo lo 0.46%. La metà (cioè 12 su 24) non è vaccinata.

bollettino 10 gennaio 2022

SOPRA I 5MILA POSITIVI: OGGI 560 CONTAGI (QUASI L’88% DA ANTIGENICO) E 83 GUARITI

Sono oggi 560 i nuovi contagi accertati in Molise: di questi la quasi totalità (o meglio l’87.9%) arriva dall’esito di un test rapido. Solo 68 casi sono stati certificati da tampone molecolare (ne sono stati processati 824 quindi il tasso è dell’8.2%). Contagi, come sempre ormai, diffusi in tantissimi comuni. I numeri più alti però a Campobasso (172, di cui 163 da antigenico), seguito a distanza da Termoli (44, di cui 29 da antigenico), Bojano (42, in prevalenza da rapido), Isernia (32, solo 4 da test molecolare(, Venafro (28, di cui solo 2 da molecolare).

Lunga oggi la lista dei guariti dall’infezione: sono 83 in 26 differenti centri. I numeri più alti nel capoluogo (18) e a Montenero di Bisaccia (11) e Termoli (9).

LA MAPPA DEI CONTAGI (AGGIORNATA COI DATI DI IERI): 8 COMUNI SU 136 COVID FREE FINO AD OGGI

Su 136 comuni del Molise fino a ieri 9 gennaio erano 128 quelli che presentano almeno un caso di positività. Erano quindi 8, come da mappa delle infezioni aggiornata dalle autorità sanitarie, i comuni covid-free. Si tratta di Civitacampomarano, Castelbottaccio (che però oggi registra 2 contagi), San Biase e Monacilioni (oggi però 7 casi) in provincia di Campobasso e Sant’Elena Sannita, Macchiagodena (oggi 3 casi), Castel del Giudice (oggi 1 caso) e Montenero Val Cocchiara in provincia di Isernia. Contagi in tutti gli altri altri centri, con numeri elevati soprattutto in quelli a maggior numero di residenti. Il capoluogo Campobasso conta 770 positivi, a Isernia sono invece 410. Termoli ha circa 600 casi, Venafro e Guglionesi ne hanno un centinaio ognuno, Montenero di Bisaccia 140 e Agnone (5mila residenti) oltre 230.

IL REPORT DELLA SETTIMANA SCORSA

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia si sono registrati 101.762 nuovi casi di coronavirus, per un tasso di positività del 16.6%. Le vittime accertate sono state 227 e aumentano anche oggi rispetto a ieri le degenze ospedaliere. Nei reparti di terapia intensiva ci sono 11 persone in più (ieri +38) mentre i ricoveri ordinari sono 693 in più (ieri +717).

LA CONFERENZA STAMPA DI DRAGHI SULL’ULTIMO DECRETO